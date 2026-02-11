Лавров: США, вероятно, пока не отойдут от параметров ДСНВ
США, вероятно, в обозримой перспективе продолжат придерживаться действующих показателей по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), несмотря на истечение его срока. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в Госдуме.
«У нас есть основания полагать, что Соединенные Штаты не спешат уходить от этих показателей, и в какое-то обозримое время эти показатели будут соблюдаться», – сказал Лавров (цитата по «РИА Новости»).
Срок действия ДСНВ истек 5 февраля. 6 февраля Лавров заявил, что Москва готова к любому развитию событий после окончания действия договора. По словам министра, страна предпочитает диалог. Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что РФ и США понимают важность скорейшего начала диалога, добавив, что «каких-то неформальных продлений в такой области вряд ли можно себе представить».
10 февраля постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва и Вашингтон более не связаны обязательствами в рамках ДСНВ, но Россия продолжит действовать ответственно.