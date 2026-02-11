Лавров: США, вероятно, пока не отойдут от параметров ДСНВ

Срок действия ДСНВ истек 5 февраля. 6 февраля Лавров заявил, что Москва готова к любому развитию событий после окончания действия договора. По словам министра, страна предпочитает диалог. Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что РФ и США понимают важность скорейшего начала диалога, добавив, что «каких-то неформальных продлений в такой области вряд ли можно себе представить».