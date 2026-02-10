Небензя: РФ продолжит действовать ответственно после окончания ДСНВ
Москва и Вашингтон более не связаны обязательствами в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), но Россия продолжит действовать ответственно. Об этом постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил ТАСС.
По его словам, российская сторона не получила четкого ответа от США на предложение президента РФ Владимира Путина сохранить статус-кво в отношении договора. Теперь Москва исходит из того, что обе стороны не связаны обязательствами в контексте договора. Но Россия «в любом случае будет действовать ответственно и взвешенно, с опорой на анализ ситуации в области стратегической стабильности», подчеркнул Небензя.
Постпред России при ООН также отметил, что РФ остается готовой к равноправному диалогу по восстановлению стабильности в сфере международной безопасности.
Срок действия ДСНВ истек 5 февраля. 6 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова к любому развитию событий после окончания действия договора. По словам министра, страна предпочитает диалог. Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что РФ и США понимают важность скорейшего начала диалога, добавив, что «каких-то неформальных продлений в такой области вряд ли можно себе представить».
9 февраля замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что договоренностей о начале переговоров между Россией и США по соглашению, которое могло бы прийти на смену ДСНВ, на данный момент нет.