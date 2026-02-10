Небензя: РФ продолжит действовать ответственно после окончания ДСНВ

По его словам, российская сторона не получила четкого ответа от США на предложение президента РФ Владимира Путина сохранить статус-кво в отношении договора. Теперь Москва исходит из того, что обе стороны не связаны обязательствами в контексте договора. Но Россия «в любом случае будет действовать ответственно и взвешенно, с опорой на анализ ситуации в области стратегической стабильности», подчеркнул Небензя.