Лавров: РФ не намерена делать шаги навстречу Европе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 10 февраля говорил, что между Москвой и Парижем были контакты, которые при желании помогут оперативно наладить диалог на высшем уровне. По его словам, сигналов о готовности к такому диалогу пока не поступало, но в Кремле обратили внимание на заявления президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости выстраивания отношений с Россией.