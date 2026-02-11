Лавров: РФ не намерена делать шаги навстречу Европе
Россия не будет делать никаких шагов навстречу Европе. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе правительственного часа в Госдуме.
«Хотят, одумаются – пусть, пожалуйста, обращаются, а мы будем рассматривать эти обращения исходя из наших интересов», – добавил он.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 10 февраля говорил, что между Москвой и Парижем были контакты, которые при желании помогут оперативно наладить диалог на высшем уровне. По его словам, сигналов о готовности к такому диалогу пока не поступало, но в Кремле обратили внимание на заявления президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости выстраивания отношений с Россией.
Глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас заявила, что Европа намерена потребовать от России ряда уступок в рамках возможного мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине. По ее словам, европейские страны должны играть ключевую роль в процессе мирного урегулирования.
В интервью интернет-проекту «Эмпатия Манучи» Лавров заявил о «попытках изнасилования» американской инициативы по урегулированию конфликта на Украине со стороны Киева и ряда европейских стран. По его словам, после встречи на Аляске в 2025 г. США официально передали России документ с инициативами по мирному соглашению. Однако последующие версии, появлявшиеся в информационном пространстве, стали результатом их переработки.