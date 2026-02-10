Песков подтвердил контакты между Москвой и Парижем

Песков подтвердил контакты между Москвой и ПарижемКремль считает контрпродуктивным низводить отношения до нулевого состояния
Между Москвой и Парижем были контакты, которые при желании помогут оперативно наладить диалог на высшем уровне. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, сигналов о готовности к такому диалогу пока не поступало, но в Кремле обратили внимание на заявления президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости выстраивания отношений с Россией.
«Нам импонируют такие заявления. Мы давно говорили, что низводить наши отношения до нулевого состояния нелогично, контрпродуктивно и вредно для всех сторон», – сказал Песков.
Он отметил, что Россия последовательно выступает за поддержание диалога, который, по мнению Москвы, способен способствовать решению сложных международных вопросов. Песков добавил, что конфронтация не способствует урегулированию существующих проблем, тогда как переговоры остаются необходимым инструментом взаимодействия.
Представитель Кремля отвечал на вопрос журналистов о заявлении Макрона, согласно которому Франция восстановила контакты каналов связи с Москвой на техническом уровне. По словам Пескова, со стороны других европейских столиц аналогичных инициатив пока не поступало.
10 февраля Макрон сообщил в интервью газете Süddeutsche Zeitung, что предложил ряду европейских лидеров возобновить диалог с Россией. По его словам, некоторые страны сочли такие шаги преждевременными, тогда как Франция уже восстановила каналы обсуждения на техническом уровне и считает диалог с Москвой необходимым.
4 февраля издание L’Express со ссылкой на источник писало, что дипломатический советник Макрона Эммануэль Бонн 3 февраля посетил Москву для встречи с помощником президента РФ Юрием Ушаковым. 4 февраля Песков подтверждал наличие контактов с Францией на рабочем уровне, но информацию о визите французского представителя в Кремле комментировать тогда не стали.