Песков подтвердил контакты между Москвой и Парижем

10 февраля Макрон сообщил в интервью газете Süddeutsche Zeitung, что предложил ряду европейских лидеров возобновить диалог с Россией. По его словам, некоторые страны сочли такие шаги преждевременными, тогда как Франция уже восстановила каналы обсуждения на техническом уровне и считает диалог с Москвой необходимым.