Каллас: Европа потребует от России уступок в рамках мирного соглашения

Ведомости

Европа намерена потребовать от России ряда уступок в рамках возможного мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявила глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас.

По ее словам, европейские страны должны играть ключевую роль в процессе мирного урегулирования. «Все за столом переговоров – включая россиян и американцев – должны понимать, что для заключения мирного соглашения необходимо согласие европейцев», – сказала Каллас (цитата по Reuters).

Она подчеркнула, что Европа намерена выдвигать собственные условия.

9 февраля Bloomberg сообщал, что ЕС разрабатывает несколько сценариев включения в мирное соглашение пункта о вступлении Украины в союз. Среди вариантов – предоставление Киеву защиты, которая дает вступление в ЕС, а также доступ к некоторым правам членов.

В тот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Европа, как и раньше, пытается диктовать свои подходы на евразийском континенте. Он также отметил, что Европа «настырно продирается в черноморские регионы, игнорируя имеющуюся организацию черноморского сотрудничества».

