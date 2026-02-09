Bloomberg: ЕС готовит план по предоставлению Киеву права на вступление в союз

Европейский союз разрабатывает несколько сценариев включения в мирное соглашение пункта о вступлении Украины в союз. Среди вариантов – предоставление Киеву защиты, которая дает вступление в ЕС, а также доступ к некоторым правам членов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.