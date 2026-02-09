Газета
Главная / Политика /

Bloomberg: ЕС готовит план по предоставлению Киеву права на вступление в союз

Ведомости

Европейский союз разрабатывает несколько сценариев включения в мирное соглашение пункта о вступлении Украины в союз. Среди вариантов – предоставление Киеву защиты, которая дает вступление в ЕС, а также доступ к некоторым правам членов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Проект 20-пунктового мирного плана, над которым Украина в основном работает с США, может включить вступление Украины в ЕС в 2027 г., при этом Киев получает часть преимуществ членства в промежуточном времени, пишет агентство.

27 января президент Украины Владимир Зеленский призвал принять страну в Евросоюз в 2027 г. По его мнению, такое решение будет гарантией безопасности не только для Киева, но и для всей Европы.

16 января Financial Times сообщала, что Евросоюз рассматривает новые варианты реформы процедуры расширения, например двухуровневую модель членства. Эти меры помогут Украине присоединиться к блоку до полного выполнения всех требований, но с ограниченными правами. По данным издания, инициатива вызвала обеспокоенность среди ряда государств ЕС, где дипломаты опасаются снижения ценности членства.

