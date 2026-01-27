Зеленский призвал принять Украину в ЕС в 2027 году
Президент Украины Владимир Зеленский призвал принять страну в Евросоюз в 2027 г. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале после разговора с канцлером Австрии Кристианом Штокером.
По его словам, вступление Украины в Евросоюз является одной из ключевых гарантий безопасности не только для его страны, но и для всей Европы. «Именно поэтому мы говорим о конкретной дате – 2027 г. – и рассчитываем на поддержку нашей позиции со стороны партнеров», – написал Зеленский.
26 января вице-премьер Украины по вопросам европейской интеграции Тарас Качка заявлял, что Киев рассчитывает на ускоренное вступление в ЕС в рамках мирного процесса.
16 января также сообщалось, что в Евросоюзе рассматривают вариант реформы процедуры расширения, включая двухуровневую модель членства. Она может позволить Украине присоединиться к союзу до полного выполнения всех требований, но с ограниченными правами. Financial Times отмечала, что инициатива вызвала обеспокоенность среди ряда государств ЕС, поскольку дипломаты опасаются снижения ценности членства и возможного недовольства других стран-кандидатов, включая Черногорию и Албанию.