Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Зеленский призвал принять Украину в ЕС в 2027 году

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский призвал принять страну в Евросоюз в 2027 г. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале после разговора с канцлером Австрии Кристианом Штокером.

По его словам, вступление Украины в Евросоюз является одной из ключевых гарантий безопасности не только для его страны, но и для всей Европы. «Именно поэтому мы говорим о конкретной дате – 2027 г. – и рассчитываем на поддержку нашей позиции со стороны партнеров», – написал Зеленский.

26 января вице-премьер Украины по вопросам европейской интеграции Тарас Качка заявлял, что Киев рассчитывает на ускоренное вступление в ЕС в рамках мирного процесса.

16 января также сообщалось, что в Евросоюзе рассматривают вариант реформы процедуры расширения, включая двухуровневую модель членства. Она может позволить Украине присоединиться к союзу до полного выполнения всех требований, но с ограниченными правами. Financial Times отмечала, что инициатива вызвала обеспокоенность среди ряда государств ЕС, поскольку дипломаты опасаются снижения ценности членства и возможного недовольства других стран-кандидатов, включая Черногорию и Албанию.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её