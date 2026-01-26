Украина рассчитывает на ускоренное вступление в ЕС в рамках мирного процесса

31 декабря 2025 г. Politico сообщило, что Украина не достигла значимых успехов в процессе интеграции в ЕС в 2025 г. Это делает перспективу завершения переговоров к 2028 г. маловероятной, как подчеркивали авторы статьи. Они указали, что несмотря на призывы Брюсселя ускорить реформы в области верховенства права и борьбы с коррупцией, ситуация на Украине в плане евроинтеграции осталась неизменной.