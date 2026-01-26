Украина рассчитывает на ускоренное вступление в ЕС в рамках мирного процесса
Украина надеется ускорить процесс вступления в Европейский союз (ЕС) в рамках мирного диалога. При этом пока не удалось договориться о конкретных сроках. Об этом заявил вице-премьер Украины по вопросам европейской интеграции Тарас Качка, передает Financial Times.
По его словам, для Киева и для ЕС важно политическое обязательство всех стран союза о будущем членстве Украины «как можно раньше», в идеале – с зафиксированной датой. При этом он отметил, что обсуждение сроков остается предметом переговоров.
Ранее в проектах мирных договоренностей фигурировал 2027 г. как возможная дата вступления Украины в ЕС, однако ряд государств-членов выступили против такого подхода. В Евросоюзе также рассматривается вариант реформы процедуры расширения, включая двухуровневую модель членства, которая может позволить Украине присоединиться к союзу до полного выполнения всех требований, но с ограниченными правами.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен допускала, что Украина может быть готова к вступлению до 2030 г. В Киеве считают, что с учетом геополитической ситуации этот процесс может быть ускорен.
31 декабря 2025 г. Politico сообщило, что Украина не достигла значимых успехов в процессе интеграции в ЕС в 2025 г. Это делает перспективу завершения переговоров к 2028 г. маловероятной, как подчеркивали авторы статьи. Они указали, что несмотря на призывы Брюсселя ускорить реформы в области верховенства права и борьбы с коррупцией, ситуация на Украине в плане евроинтеграции осталась неизменной.