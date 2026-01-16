FT: Еврокомиссия предлагает реформу процесса вступления в ЕС ради Украины

Как отмечает издание, эта инициатива напрямую связана с мирными переговорами. В проекте мирного плана из 20 пунктов, который продвигают США, упоминается вступление Украины в ЕС уже в 2027 г. По мнению представителей Еврокомиссии, президент Украины Владимир Зеленский сможет принять другие сложные условия возможного соглашения, такие как территориальные уступки, только если сможет представить членство в ЕС как ключевое достижение. «Вступление в ЕС является как ключевой гарантией безопасности для Украины само по себе, так и важнейшим двигателем будущего роста и процветания», – заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 15 января.