FT: Еврокомиссия предлагает реформу процесса вступления в ЕС ради Украины

FT: Еврокомиссия предлагает реформу процесса вступления в ЕС ради УкраиныВ Евросоюзе отмечают необратимость последствий такого решения
Европейская комиссия разрабатывает план реформы процесса вступления в ЕС, который позволит Украине присоединиться к блоку по ускоренной «двухступенчатой модели» после завершения конфликта с Россией. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников, участвующих в обсуждениях.
Согласно предварительной концепции, обсуждаемой в Брюсселе, новая модель заменит действующие с 1993 г. правила, требующие полного выполнения всех критериев до вступления. Украина смогла бы стать членом ЕС с ограниченными правами – например, без права голоса на саммитах лидеров и советах министров – и получать поэтапный доступ к единому рынку, сельскохозяйственным субсидиям и фондам развития по мере достижения определенных реформ.
Как отмечает издание, эта инициатива напрямую связана с мирными переговорами. В проекте мирного плана из 20 пунктов, который продвигают США, упоминается вступление Украины в ЕС уже в 2027 г. По мнению представителей Еврокомиссии, президент Украины Владимир Зеленский сможет принять другие сложные условия возможного соглашения, такие как территориальные уступки, только если сможет представить членство в ЕС как ключевое достижение. «Вступление в ЕС является как ключевой гарантией безопасности для Украины само по себе, так и важнейшим двигателем будущего роста и процветания», – заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 15 января.
Однако, как пишет FT, предложение уже вызвало серьезную обеспокоенность в столицах многих стран – членов ЕС. Дипломаты опасаются, что создание «двухуровневой системы» членства подорвет стабильность блока, снизит ценность членства и вызовет недовольство других стран-кандидатов, таких как Черногория и Албания, которые продвинулись дальше по классическому пути. «Это ловушка, расставленная [президентом России Владимиром] Путиным и [президентом США Дональдом] Трампом, и мы в нее попадаем», – заявил один из дипломатов ЕС, указывая на риск раскола внутри союза.
Также остается неясным, как новая модель повлияет на отношения с другими партнерами, включая страны Европейской экономической зоны (Норвегия) и Великобританию. «Вы ставите перед собой огромные, сложные вопросы. Возможно множество непредвиденных последствий», – отметил высокопоставленный дипломат ЕС.
В настоящее время продвижение Украины по существующему процессу блокирует Венгрия, требующая единогласного одобрения на каждом этапе. Официальные лица надеются, что если США подпишут окончательный мирный план, это заставит Будапешт и его союзника Трампа уступить.
31 декабря 2025 г. Politico сообщило, что Украина не достигла значимых успехов в процессе интеграции в ЕС в 2025 г. Это делает перспективу завершения переговоров к 2028 г. маловероятной, как подчеркивали авторы статьи. Они указали, что, несмотря на призывы Брюсселя ускорить реформы в области верховенства права и борьбы с коррупцией, ситуация на Украине в плане евроинтеграции осталась неизменной.