FT узнала, что ЕК может дать Украине за отказ от территорий

31 декабря издание Politico писало, что Украина в 2025 г. не достигла заметных результатов в рамках вступления в ЕС. По этой причине цель завершить переговоры к 2028 г. становится недостижимой, как отмечали авторы материала. По их мнению, несмотря на призывы Брюсселя ускорить реформы в сфере верховенства закона и борьбы с коррупцией, «при нынешнем положении дел на Украине ничего не изменилось» в контексте евроинтеграции.