FT узнала, что ЕК может дать Украине за отказ от территорий
Представители Еврокомиссии (ЕС) полагают, что президент Украины Владимир Зеленский может согласиться на территориальные уступки в процессе украинского урегулирования. Однако за это Киев может получить членство в Евросоюзе. Об этом сообщила газета Financial Times.
«Зеленский сможет принять другие аспекты возможного мирного соглашения, такие как уступки территорий России, только если сможет представить членство в ЕС как положительный исход», – говорится в публикации.
Официальные лица отметили в разговоре с изданием, что текущий предварительный план переговоров подразумевает присоединение Киева к блоку «с гораздо меньшими полномочиями» в принятии решений. В пример приводится право голоса, которое будет недоступно Украине на саммитах лидеров и министерских встречах.
31 декабря издание Politico писало, что Украина в 2025 г. не достигла заметных результатов в рамках вступления в ЕС. По этой причине цель завершить переговоры к 2028 г. становится недостижимой, как отмечали авторы материала. По их мнению, несмотря на призывы Брюсселя ускорить реформы в сфере верховенства закона и борьбы с коррупцией, «при нынешнем положении дел на Украине ничего не изменилось» в контексте евроинтеграции.