Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

FT узнала, что ЕК может дать Украине за отказ от территорий

Ведомости

Представители Еврокомиссии (ЕС) полагают, что президент Украины Владимир Зеленский может согласиться на территориальные уступки в процессе украинского урегулирования. Однако за это Киев может получить членство в Евросоюзе. Об этом сообщила газета Financial Times.

«Зеленский сможет принять другие аспекты возможного мирного соглашения, такие как уступки территорий России, только если сможет представить членство в ЕС как положительный исход», – говорится в публикации.

Официальные лица отметили в разговоре с изданием, что текущий предварительный план переговоров подразумевает присоединение Киева к блоку «с гораздо меньшими полномочиями» в принятии решений. В пример приводится право голоса, которое будет недоступно Украине на саммитах лидеров и министерских встречах.

31 декабря издание Politico писало, что Украина в 2025 г. не достигла заметных результатов в рамках вступления в ЕС. По этой причине цель завершить переговоры к 2028 г. становится недостижимой, как отмечали авторы материала. По их мнению, несмотря на призывы Брюсселя ускорить реформы в сфере верховенства закона и борьбы с коррупцией, «при нынешнем положении дел на Украине ничего не изменилось» в контексте евроинтеграции.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь