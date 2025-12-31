Politico: Украина не сможет завершить переговоры о вступлении в ЕС к 2028 году

12 декабря Financial Times сообщала, что Киев рассчитывает вступить в Евросоюз уже в 2027 г. Такая цель, по данным газеты, содержится в украинском варианте мирного плана. Собеседники FT отмечали, что Украина пока не завершила ни одного из 36 этапов вступления в ЕС. Отмечалось, что столь сжатые сроки подрывают принцип «основанного на заслугах» подхода к расширению союза.