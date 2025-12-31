Politico: Украина не сможет завершить переговоры о вступлении в ЕС к 2028 году
Украина в 2025 г. не добилась заметного прогресса на пути к вступлению в Евросоюз, из-за чего цель завершить переговоры к 2028 г. становится недостижимой. Об этом пишет Politico.
По данным издания, несмотря на призывы Брюсселя ускорить реформы в сфере верховенства закона и борьбы с коррупцией, «при нынешнем положении дел на Украине ничего не изменилось» в контексте евроинтеграции.
12 декабря Financial Times сообщала, что Киев рассчитывает вступить в Евросоюз уже в 2027 г. Такая цель, по данным газеты, содержится в украинском варианте мирного плана. Собеседники FT отмечали, что Украина пока не завершила ни одного из 36 этапов вступления в ЕС. Отмечалось, что столь сжатые сроки подрывают принцип «основанного на заслугах» подхода к расширению союза.
Источники издания указывали, что включение пункта о вступлении Украины в ЕС в мирное соглашение фактически делало бы членство «свершившимся фактом» для Киева. В таком случае Брюссель оказался бы ограничен в возможности возражать против ускоренной процедуры, опасаясь срыва мирного процесса.
Украина пока имеет статус кандидата на вступление в Евросоюз. В июне 2024 г. Совет ЕС на министерском уровне одобрил начало переговоров о вступлении Украины и Молдавии. При этом против членства Украины в блоке выступает Венгрия.