FT: Украина хочет вступить в Евросоюз в 2027 году

Ведомости

Украинский вариант мирного плана предполагает вступление в ЕС к январю 2027 г. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Инициатива Киева может привести к пересмотру процедуры вступления в блок. Собеседники газеты указывают, что Киев еще официально не завершил ни один из 36 «изнурительных» этапов вступления в ЕС, поэтому такие сжатые сроки подорвут «основанный на заслугах» подход блока к приему новых членов.

Включение вступления Украины в мирное соглашение делает членство «свершившимся фактом для Киева». Если этот пункт будет согласован, Брюссель не сможет выступить против сжатых сроков, поскольку это может сорвать мирный процесс.

Украина имеет статус кандидата на вступление в Евросоюз. В июне 2024 г. Совет ЕС на министерском уровне утвердил начало переговоров о вступлении в объединение Украины и Молдавии. Против вступления Украины в блок выступает Венгрия. Politico со ссылкой на источники писало 20 октября, что страны ЕС могут начать принимать в организацию новых членов, не предоставляя им полное право голоса.

Президент РФ Владимир Путин говорил в сентябре, что Москва никогда не возражала против вступления Украины в ЕС. По его словам, Кремль был против только вступления Украины в НАТО.

