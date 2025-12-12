FT: Украина хочет вступить в Евросоюз в 2027 году

Украина имеет статус кандидата на вступление в Евросоюз. В июне 2024 г. Совет ЕС на министерском уровне утвердил начало переговоров о вступлении в объединение Украины и Молдавии. Против вступления Украины в блок выступает Венгрия. Politico со ссылкой на источники писало 20 октября, что страны ЕС могут начать принимать в организацию новых членов, не предоставляя им полное право голоса.