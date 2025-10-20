Евросоюз может начать прием членов без полного права голоса

3 октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с критикой политики Евросоюза в отношении Украины и осудил идею ее возможного вступления в ЕС. По его словам, интеграция Украины в европейское сообщество может втянуть Европу в прямой военный конфликт с Россией.