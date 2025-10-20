Евросоюз может начать прием членов без полного права голоса
Страны Евросоюза могут начать принимать в организацию новых членов, не предоставляя им полное право голоса. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.
Предполагается, что такое решение поможет Украине в присоединении к блоку в обход вето Венгрии.
Если ЕС примет инициативу, страны, которые сейчас находятся на пути присоединения к организации, смогут пользоваться преимуществами членства в блоке, но будут лишены права вето.
Сейчас статус кандидата на вступление в Евросоюз имеют девять стран. Среди них Албания, Черногория, Сербия, Украина и др.
3 октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с критикой политики Евросоюза в отношении Украины и осудил идею ее возможного вступления в ЕС. По его словам, интеграция Украины в европейское сообщество может втянуть Европу в прямой военный конфликт с Россией.
Орбан вновь повторил, что Венгрия не поддерживает вступление Украины в Европейский союз, несмотря на позицию остальных 26 стран-членов. «У каждого народа есть право решать за себя. Венгры не хотят, чтобы ЕС включал Украину», – заключил премьер-министр.