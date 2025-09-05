Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Сийярто подтвердил несогласие Венгрии со вступлением Украины в ЕС

Ведомости

Венгрия против того, чтобы Украина получила членство в Евросоюзе (ЕС), несмотря на то что Россия не высказывает возражений по этому поводу. Об этом написал глава венгерского МИДа Петер Сийярто в соцсети Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Что ж, президент [Украины Владимир] Зеленский снова судит по себе. В отличие от него, наша позиция не определяется извне. Нам не интересно, что думает Москва о членстве Украины в ЕС. Нам интересно мнение венгров, и они высказали свое мнение: они не хотят, чтобы Украина была членом ЕС!» – заявил министр.

Он добавил, что народ Венгрии не согласен с разрушениями в сфере безопасности, фермерских хозяйств и на рынка труда, которые может причинить Украина. Глава внешнеполитического ведомства заключил тем, что республика не примет Киев в объединение.

Сийярто таким образом отреагировал на высказывание Зеленского о том, что отказ Венгрии поддержать Украину в ее желании вступить в ЕС кажется ему странным, т. к., например, Россия не против такого исхода. До этого в Венгрии был проведен референдум, согласно результатам которого 95% его участников оказались против евроинтеграции Киева.

3 сентября президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Москва никогда не возражала против членства Киева в объединении. При этом Россия была против вступления страны в НАТО и именно постоянное сближение республики с альянсом в том числе стало первопричиной конфликта.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь