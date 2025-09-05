Сийярто подтвердил несогласие Венгрии со вступлением Украины в ЕС
Венгрия против того, чтобы Украина получила членство в Евросоюзе (ЕС), несмотря на то что Россия не высказывает возражений по этому поводу. Об этом написал глава венгерского МИДа Петер Сийярто в соцсети Facebook
«Что ж, президент [Украины Владимир] Зеленский снова судит по себе. В отличие от него, наша позиция не определяется извне. Нам не интересно, что думает Москва о членстве Украины в ЕС. Нам интересно мнение венгров, и они высказали свое мнение: они не хотят, чтобы Украина была членом ЕС!» – заявил министр.
Он добавил, что народ Венгрии не согласен с разрушениями в сфере безопасности, фермерских хозяйств и на рынка труда, которые может причинить Украина. Глава внешнеполитического ведомства заключил тем, что республика не примет Киев в объединение.
Сийярто таким образом отреагировал на высказывание Зеленского о том, что отказ Венгрии поддержать Украину в ее желании вступить в ЕС кажется ему странным, т. к., например, Россия не против такого исхода. До этого в Венгрии был проведен референдум, согласно результатам которого 95% его участников оказались против евроинтеграции Киева.
3 сентября президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Москва никогда не возражала против членства Киева в объединении. При этом Россия была против вступления страны в НАТО и именно постоянное сближение республики с альянсом в том числе стало первопричиной конфликта.