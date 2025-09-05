Сийярто подтвердил несогласие Венгрии со вступлением Украины в ЕС

«Что ж, президент [Украины Владимир] Зеленский снова судит по себе. В отличие от него, наша позиция не определяется извне. Нам не интересно, что думает Москва о членстве Украины в ЕС. Нам интересно мнение венгров, и они высказали свое мнение: они не хотят, чтобы Украина была членом ЕС!» – заявил министр.