Путин: Россия никогда не возражала против вступления Украины в ЕС
Россия никогда не возражала против членства Украины в Европейском союзе (ЕС), заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Китае.
Кремль был против только вступления Украины в НАТО, добавил российский лидер.
На полях Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Путин заявил, что одной из причин украинского кризиса являются постоянные попытки Запада «втянуть Украину в НАТО».
1 сентября бывший украинский президент Виктор Янукович рассказал, что намеревался сблизить Украину и ЕС, но Европа вела себя некорректно и «проявляла высокомерность». Он подчеркнул, что всегда был противником вступления Украины в НАТО, так как это была бы катастрофа и «путь в никуда».
5 октября 2023 г. на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» Путин уже проговаривал факт, что Россия никогда не возражала против планов Украины вступить в Евросоюз. В экономическом сотрудничестве Москва не видит для себя никакой военные угрозы. Путин тогда добавил: «Это дело самой Украины и европейских государств».