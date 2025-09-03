Путин: Россия никогда не возражала против вступления Украины в ЕС

1 сентября бывший украинский президент Виктор Янукович рассказал, что намеревался сблизить Украину и ЕС, но Европа вела себя некорректно и «проявляла высокомерность». Он подчеркнул, что всегда был противником вступления Украины в НАТО, так как это была бы катастрофа и «путь в никуда».