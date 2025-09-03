Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин: Россия никогда не возражала против вступления Украины в ЕС

Ведомости

Россия никогда не возражала против членства Украины в Европейском союзе (ЕС), заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Китае.

Кремль был против только вступления Украины в НАТО, добавил российский лидер.

На полях Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Путин заявил, что одной из причин украинского кризиса являются постоянные попытки Запада «втянуть Украину в НАТО».

1 сентября бывший украинский президент Виктор Янукович рассказал, что намеревался сблизить Украину и ЕС, но Европа вела себя некорректно и «проявляла высокомерность». Он подчеркнул, что всегда был противником вступления Украины в НАТО, так как это была бы катастрофа и «путь в никуда».

5 октября 2023 г. на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» Путин уже проговаривал факт, что Россия никогда не возражала против планов Украины вступить в Евросоюз. В экономическом сотрудничестве Москва не видит для себя никакой военные угрозы. Путин тогда добавил: «Это дело самой Украины и европейских государств».

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её