Что сказали Владимир Путин и Си Цзиньпин на саммите ШОС

Владимир Путин высоко оценил работу, которую Китай проделал в ходе председательства в 2025 г. в ШОС. Он отметил, что нынешний год особенный – в мае в Москве отмечался 80-летний юбилей победы в Великой Отечественной войне, а 3 сентября в Пекине пройдут мероприятия, посвященные победе над японским милитаризмом и 80-летию окончания Второй мировой войны. По итогам Второй мировой войны была создана ООН, которая также отмечает 80-летие, в устав организации вошли ключевые принципы верховенства международного права и права нации на самоопределение. По словам Путина, принципы невмешательства во внутренние дела, уважение независимости и национальных интересов лежат и в основе ШОС. К нынешнему саммиту Подготовлен солидный пакет документов, в том числе Тяньзинская декларация и Стратегия развития ШОС до 2035 г.