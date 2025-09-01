Что сказали Владимир Путин и Си Цзиньпин на саммите ШОС

Что сказали Владимир Путин и Си Цзиньпин на саммите ШОСПрезидент России говорил о кризисе на Украине и необходимости устранения его первопричин
Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) проходит в китайском Тяньцзине 1 сентября. Перед заседанием глав стран-членов ШОС, которое началось в 10:00 по местному времени (5:00 мск), прошла церемония фотографирования. В ней приняли участие лидеры десяти государств: Си Цзиньпин (Китай), Владимир Путин (Россия), Александр Лукашенко (Белоруссия), Нарендра Моди (Индия), Масуд Пезешкиан (Иран), Касым-Жомарт Токаев (Казахстан), Садыр Жапаров (Киргизия), Шехбаз Шариф (Пакистан), Эмомали Рахмон (Таджикистан), Шавкат Мирзиеев (Узбекистан). Перед началом саммита Путин успел пообщаться с премьером Индии Моди, который взял президента России за руку и подвел его к Си – после чего они немного пообщались втроем. Моди в Китай приехал впервые за семь лет.
Первым на саммите выступил как представитель председательствующей в 2025 г. страны лидер КНР Си Цзиньпин. В своем выступлении он говорил о пяти шагах для развития ШОС. По словам Си, нужно укреплять солидарность и расширять взаимодействиями между участницами организации, а также использовать преимущества каждой страны, чтобы нести «ответственность за мир, стабильность, развитие и процветание нашего региона». Государствам ШОС нужно использовать преимущества своих рынков и «взаимодополняемости экономик», упрощать процедуры торговли и инвестиций, укреплять сотрудничество в сфере энергетики, инфраструктуры, цифровой экономики, инноваций и искусственного интеллекта. «То есть сообща двигаться к модернизации путем взаимной поддержки во имя общего будущего», – сказал Си.
Странам ШОС нужно укреплять культурно-гуманитарные обмены, экономическое взаимодействие и совместными усилиями «строить цветущую цивилизацию», подчеркнул лидер КНР. Также Си сказал, что нужно сохранять приверженность равноправию и справедливости, «отстаивать историческую правду о Второй мировой войне», защищать многополярное мироустройство, поддерживать многостороннюю торговую систему, основанную на ВТО. Он призвал скорее открыть Центр по противодействию вызовам и угрозам безопасности и Антинаркотический центр в ШОС, а также создать Банк развития ШОС.
Китай связывает собственное развитие с развитием ШОС и со «стремлением народов всех государств-членов к прекрасной жизни», отметил Си. По его словам, совокупный объем инвестиций в экономику других стран ШОС со стороны Китая превышает $84 млрд, а годовой торговый оборот Китая с другими странами ШОС – более $500 млрд. Китай планирует реализовать более ста социальных проектов, которые помогут более нуждающимся странам организации, будет предоставлена безвозмездная грантовая помощь в размере 2 млрд юаней до конца года. Кроме того, Китай выделит кредит членам объединения на сумму 10 млрд юаней в ближайшие три года.
Владимир Путин высоко оценил работу, которую Китай проделал в ходе председательства в 2025 г. в ШОС. Он отметил, что нынешний год особенный – в мае в Москве отмечался 80-летний юбилей победы в Великой Отечественной войне, а 3 сентября в Пекине пройдут мероприятия, посвященные победе над японским милитаризмом и 80-летию окончания Второй мировой войны. По итогам Второй мировой войны была создана ООН, которая также отмечает 80-летие, в устав организации вошли ключевые принципы верховенства международного права и права нации на самоопределение. По словам Путина, принципы невмешательства во внутренние дела, уважение независимости и национальных интересов лежат и в основе ШОС. К нынешнему саммиту Подготовлен солидный пакет документов, в том числе Тяньзинская декларация и Стратегия развития ШОС до 2035 г.
Темпы развития сотрудничества в рамках ШОС впечатляют – средний прирост ВВП стран-членов в 2024 г. составил более 5%, рост промышленного производств 4,6%, отметил он. Россия выступает за выпуск совместных облигаций государств-членов, создание в ШОС собственной платежно-расчетной и депозитарной инфраструктуры, формирование банка совместных инвестиционных проектов. По мнению Путина, это позволит повысить эффективность экономических обменов государств ШОС и обезопасить их от «колебаний внешней конъюнктуры». Говорил Путин и о сотрудничестве в сфере транспорта, энергетики, культуре, образовании.
ШОС выступает за утверждение подлинной многополярности и укрепления взаимного доверия на всем евразийском континенте, сказал Путин. Тем самым организация помогает заложить политические и социально-экономические предпосылки для формирования в Евразии новой системы стабильности безопасности, которая «пришла бы на смену отжившим евроцентричным и евроатлантическим моделям». Таким образом возможен учет максимально широкого круга стран, а значит это не позволит одним странам обеспечить свою безопасность за счет других. После этих слов Путин перешел в своем выступлении к теме Украины: «Пользуясь случаем, хочу сказать, что таких же подходов российская сторона придерживается и в отношении кризиса вокруг Украины».
Этот кризис возник не в результате нападения России на Украину, считает Путин: «А в результате государственного переворота на Украине, который был поддержан и спровоцирован западом, а затем попытками с помощью вооруженных сил подавить сопротивление тех регионов Украины и тех людей на Украине, которые этот переворот не приняли, не поддержали». Второй причиной кризиса, по его словам, были постоянные попытки запада «втянуть Украину в НАТО», что представляет прямую угрозу безопасности России. В 2014 г. от власти в Украине было отстранено то политическое руководство, которое не поддерживало вступление страны в Североатлантический альянс, заявил Путин.
Президент заявил, что Россия ценит усилия и предложения Китая, Индии и других партнеров, которые содействуют урегулированию кризиса. «Понимания, достигнутые на недавней российско-американской встрече в верхах на Аляске, надеюсь, также идут в этом направлении, открывая дорогу к миру на Украине», – сказал он. Путин пообещал проинформировать коллег в ходе двусторонних встреч на полях саммита об этих переговорах. С Си Цзиньпином кратко они успели их обсудить на торжественном ужине 31 августа. Путин вновь подчеркнул – чтобы украинское урегулирование было устойчивым и долгосрочным, должны быть устранены первопричины кризиса и восстановлен справедливый баланс в сфере безопасности.
В конце выступления Путин напомнил, что 1 сентября будут подписаны соглашения об учреждении в Ташкенте универсального центра ШОС, который займётся реагированием на вызовы и угрозы, и открытии в Душанбе Антинаркотического центра. В Москве же в ноябре пройдет встреча глав правительств стран ШОС, где рассмотрят договоренности, которые заключат в Тяньзцине.
На 1 сентября у Путина запланированы также двусторонние встречи с Моди, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Будет и ряд встреч «на ногах», в частности с премьер-министром Камбоджи Хуном Манете и премьер-министром Непала Кхадгой Прасадом Шарма Оли. Кроме того, президент примет участие и во встрече в формате ШОС+.