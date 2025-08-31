Что западные СМИ пишут о саммите ШОС в Китае

В прошлом году обладающие ядерным оружием Китай и Индия начали восстанавливать отношения, поврежденные в результате фатального пограничного столкновения в 2020 г. после встречи Моди и Си в Казани. В последние месяцы эти усилия набрали обороты, – особенно после того, как Трамп настроил против себя правительство Моди, которое до этого шло к сближению с США, введя пошлины на индийский экспорт в размере до 50%. Попытка примирения с Моди предпринимается в то время, когда Си Цзиньпин пытается использовать встречу ШОС как демонстрацию региональной солидарности.