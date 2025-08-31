Что западные СМИ пишут о саммите ШОС в Китае

Что западные СМИ пишут о саммите ШОС в КитаеОрганизация стремится перейти от диалоговой площадки к механизму практического сотрудничества
31 августа в китайском городе Тяньцзинь стартовал саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Ежегодное заседание Совета глав государств – членов организации продлится до 1 сентября. На мероприятие прибыли лидеры свыше 20 стран, а также руководители международных организаций – ООН, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Евразийского экономического союза (ЕАЭС). С визитом в Китай приехал и российский президент Владимир Путин. Его в первый день саммита встретил председатель КНР Си Цзиньпин вместе со своей супругой Пэн Лиюань под композицию «Калинка-малинка».
На саммит обратили внимание и западные СМИ. Они сравнили ШОС с альтернативой блоку НАТО, а также указали на расширение числа постоянных членов организации.
За последние годы ШОС, ориентированный на вопросы безопасности, расширился до 10 постоянных членов и 16 стран – участников диалога и наблюдателей. Его сфера деятельности теперь – от вопросов безопасности и борьбы с терроризмом до экономического и военного сотрудничества. За день до своего визита Путин раскритиковал западные рестрикции, заявив, что Москва и Пекин совместно выступают против «дискриминационных» санкций в мировой торговле.
В воскресенье началось крупнейшее событие в дипломатическом календаре Китая в этом году: мировые лидеры собрались, чтобы наметить будущее возглавляемого Пекином блока, который хочет предложить альтернативу мировому порядку США. Стремительно развивающиеся мировые события придают мероприятию все большую значимость. Саммит дает Путину возможность напрямую обсудить с Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди итоги его встречи с президентом США Дональдом Трампом и перспективы достижения соглашения о прекращении конфликта на Украине.
Тяньцзиньский саммит – крупнейшая встреча блока с момента его создания в 2001 г. ШОС играет ключевую роль в стремлении Пекина создать более сильные многосторонние альтернативы западным или возглавляемым США блокам, таким как НАТО. По словам кремлевского чиновника, китайские и российские лидеры обсудили недавнюю встречу Путина с Трампом.
В прошлом году обладающие ядерным оружием Китай и Индия начали восстанавливать отношения, поврежденные в результате фатального пограничного столкновения в 2020 г. после встречи Моди и Си в Казани. В последние месяцы эти усилия набрали обороты, – особенно после того, как Трамп настроил против себя правительство Моди, которое до этого шло к сближению с США, введя пошлины на индийский экспорт в размере до 50%. Попытка примирения с Моди предпринимается в то время, когда Си Цзиньпин пытается использовать встречу ШОС как демонстрацию региональной солидарности.
ШОС, похоже, демонстрирует стремление перейти от диалоговой площадки к полноценному механизму практического сотрудничества, приносящему ощутимые результаты гражданам государств-членов. Однако остаются вопросы: «С какой целью и как?». Руководство встречей в Тяньцзине должно принести Си Цзиньпину благоприятную рекламу и, возможно, укрепить его имидж лидера нового глобального мирового порядка.
Китай давно стремится представить ШОС как независимый от Запада блок сил, продвигающий новый тип международных отношений, который, по его утверждению, является более демократическим. Пекин через ШОС попытается проецировать свое влияние и подавать сигнал о том, что в Евразии есть свои собственные институты и правила игры.
Некоторые называют встречу «осью потрясений» – и это кажется вполне правдой, если взглянуть на список гостей. Хотя эти страны не связаны никаким договором о взаимной обороне и вряд ли заключат серьезные пакты или соглашения, саммит однозначно призван напугать тех, кто наблюдает за ними с Запада. Путин здесь является почетным гостем, и вряд ли можно найти для него лучший форум, чтобы укрепить поддержку среди стран, поддерживающих Россию.