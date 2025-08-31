Как прошел первый день Владимира Путина в Китае

Как прошел первый день Владимира Путина в КитаеПрезидент встретился с Си Цзиньпином и провел переговоры с Николом Пашиняном
Президент Владимир Путин 31 августа начал свою программу в Тяньцзине, где 1 сентября пройдет саммит ШОС, с участия в торжественном ужине для лидеров стран – членов организации и приглашенных глав государств, а также с двусторонней встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Путин к 19:00 по местному времени (14:00 по Москве) прибыл в международный центр «Мэйцзян» в Тяньцзине, где его встретил председатель КНР Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань. Прибывшие на саммит главы государств приняли участие в церемонии фотографирования. Были здесь не только главы стран – участниц ШОС, но и лидеры тех стран, которые будут участвовать во встрече в формате ШОС+. Путин на этой церемонии стоял между президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и Си Цзиньпином. По левую руку от Си стояла его супруга и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Во втором ряду за Си стоял Пашинян, а вот президент Азербайджана Ильхам Алиев от российского президента оказался на общей фотографии вдалеке. После этой церемонии все лидеры отправились на торжественный прием, причем президент России шел под музыкальное сопровождение – в виде «Калинки-малинки».
Журналисты в это время ждали в резиденции президента, которой на время саммита ШОС стал отель The Ritz Carlton. О том что здесь живет российская делегация, правда, свидетельствовала лишь надпись у входа в отель на русском языке – «Саммит Шанхайской организации сотрудничества 2025 года». Отель открыли в 2013 г., в его оформлении сочетаются китайские и западные элементы – китайский фарфор сочетается с картинами западных художников и европейским антиквариатом, как говорилось в официальных релизах. Украшено лобби красными розами – это цветок города Тяньцзинь.
Куда интереснее квартал, где располагается отель. The Ritz Carlton находится на территории бывшей британской концессии. В XIX – первой половине XX в. Тяньцзинь был разделен на девять иностранных кварталов, и британская концессия граничила с французской и немецкой. По сути, это был автономный анклав. Причем британская концессия считалось самой успешной в Тяньцзине, там жили бизнесмены, которые вели англо-китайскую торговлю. Концессия завершила свое существование после Второй мировой войны – территория была оккупирована японцами в 1939 г., а затем в 1941 г. Уже после капитуляции Японии было объявлено о ликвидации британской концессии, а территория официально вошла в состав Китая. И сейчас территория вокруг The Ritz Carlton напоминает Лондон, а где-то – Вашингтон и Нью-Йорк (американская концессия тоже существовала в Тяньцзине).
Пока журналисты ждали в отеле, Путин в «Мэйцзяне» после торжественного приема провел встречу с премьер-министром Армении Пашиняном. До этого, правда, они успели пообщаться уже «на ногах» – к ним присоединился и президент Белоруссии Александр Лукашенко. В итоге встреча с Пашиняном (она заранее не анонсировалась) стала первой двусторонней беседой Путина на полях саммита ШОС.
«Давно не виделись – накопилось много всяких вопросов: и двусторонних, и региональных, и международных. Надеюсь, что наша сегодняшняя встреча, как это и бывает обычно, когда мы встречаемся, будет полезной, содержательной. Рад вас видеть, Никол Воваевич», – сказал Путин. «Я тоже, взаимно, Владимир Владимирович. Всегда приятно вас видеть и пообщаться, поговорить», – ответил Пашинян. Оказывается, премьер Армении очень рад «тому партнерству и диалогу, который между нами сложился, имею в виду и наш личный диалог, и, конечно же, очень активный диалог между нашими братскими странами».
В это время в The Ritz Carlton с приема стали возвращаться члены российской делегации. Все обступили помощника президента Юрия Ушакова, который рассказывал, что на приеме была традиционная китайская кухня и «классный концерт, классный»: «Короткий, непродолжительный, но впечатляющий. Все началось с "Подмосковных вечеров", кстати». На приеме Путин сидел рядом с Си, они успели поговорить – в том чисел обсудить контакты России и с США. Но журналистов, кажется, больше интересовали не Си и Пашинян, а их коллега – Алиев. «Пока, по-моему, нет», – сказал Ушаков в ответ на вопрос, удалось ли уже пообщаться Путину со своим азербайджанским коллегой. Члены же российской делегации активно общались с коллегами из Азербайджана, добавил он. Спросили у Ушакова и о том, поздоровались ли Путин и Алиев. «Все друг с другом здороваются», – дипломатично ответил помощник президента.
Позже после двусторонней встречи с Пашиняном в отель приехал и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Очень хорошая была беседа, продолжительная. Они беседовали с глазу на глаз», – рассказывал он про разговор Путина и Пашиняна. Во время торжественного приема Путин поговорил не только с Си, но и с Токаевым. Кроме того на приеме договорились о дополнительных двусторонних встречах, которые пройдут 1 сентября. Пескова тоже спрашивали про то, была ли возможность поговорить у Путина и Алиева. «Нет, пока не было. Мы надеемся, что все-таки они будут иметь возможность завтра на полях заседания ШОС пересечься. Ну, по крайней мере, такая возможность у них будет», – сказал Песков.
Саммит ШОС и встреча в формате ШОС+ пройдут 1 сентября. Кроме участия в них у Путина запланированы встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Также президент проведет ряд встреч «на ногах», в частности, с премьер-министром Камбоджи Хуном Манете и премьер-министром Непала Кхадга Прасад Шарма Оли.