Как прошел первый день Владимира Путина в Китае

Позже после двусторонней встречи с Пашиняном в отель приехал и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Очень хорошая была беседа, продолжительная. Они беседовали с глазу на глаз», – рассказывал он про разговор Путина и Пашиняна. Во время торжественного приема Путин поговорил не только с Си, но и с Токаевым. Кроме того на приеме договорились о дополнительных двусторонних встречах, которые пройдут 1 сентября. Пескова тоже спрашивали про то, была ли возможность поговорить у Путина и Алиева. «Нет, пока не было. Мы надеемся, что все-таки они будут иметь возможность завтра на полях заседания ШОС пересечься. Ну, по крайней мере, такая возможность у них будет», – сказал Песков.