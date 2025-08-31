Владимир Путин прибыл в Китай с четырехдневным визитом

Накануне визита в Китай Путин дал интервью информационному агентству «Синьхуа». В нем президент напомнил, что Си Цзиньпин в качестве главного почетного гостя был в Москве на празднованиях 80-летнего юбилея победы в Великой Отечественной войне в мае этого года. В ходе российско-китайских переговоров в Пекине планируется обсудить взаимодействие в сфере политики, безопасности, экономические, культурно-гуманитарные связи, а также поговорить по актуальным региональным и международным темам. В интервью Путин сказал, что в России не забудут, «что именно героическое сопротивление Китая стало одним из решающих факторов, помешавших Японии в трудные для нас месяцы 1941–1942 гг. напасть на Советский Союз, нанести нам удар в спину». Это позволило Красной армии сосредоточить усилия на разгроме нацизма и освобождении Европы, считает президент.