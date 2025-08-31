Владимир Путин прибыл в Китай с четырехдневным визитом

Владимир Путин прибыл в Китай с четырехдневным визитомПрезидент примет участие в саммите ШОС, проведет переговоры с Си Цзиньпином и станет гостем на мероприятиях по случаю 80-летия победы во Второй мировой войне
Владимир Путин прибыл в Тяньцзинь на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Самолет президента приземлился в аэропорту Тяньцзиня 31 августа в 4:30 мск (в 9:30 по пекинскому времени). В Китае, кроме участия в саммите, президент примет участие в торжественных мероприятиях, которые приурочены к 80-летию окончания Второй мировой войны, проведет двусторонние переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином и более десяти двусторонних встреч с лидерами других стран. Визит Путина в Китай продлится с 31 августа по 3 сентября.
В день прилета 31 августа запланирован торжественный прием, куда приглашены главы стран-членов ШОС и стран-участников формата ШОС+. А 1 сентября состоится саммит ШОС, по итогам которого планируется подписание около 20 документов, в том числе декларацию совета глав государств-членов ШОС. Сейчас в состав ШОС входят Китай, Россия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Индия, Иран, Пакистан и Белоруссия. После саммита пройдет встреча в формате ШОС+. Среди приглашенных на встречу будут лидеры Азербайджана, Армении, Вьетнама, Египта, Индонезии, Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Мальдив, Монголии, Мьянмы, Непала, Туркменистана и Турции.
У Путина на 1 сентября также запланированы двусторонние встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Также президент проведет ряд встреч «на ногах», в частности, с премьер-министром Камбоджи Хуном Манете и премьер-министром Непала Кхадга Прасад Шарма Оли.
После этого 2 сентября уже в Пекине Путин примет участие в трехсторонней встрече с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом. А затем начнется официальный визит Владимира Путина в КНР. Состоятся переговоры лидеров России и Китая в составе делегаций. Будет и традиционная для визитов Путина в Китай встреча с Си «за чашкой чая», где, в частности, будут обсуждаться и российско-американские переговоры. После этого Путин проведет еще ряд двусторонних встреч – с президентом Пакистана Гуламом Исхак Ханом, президентом Сербии Александром Вучичем, президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.
Завершится визит Путина в Китай 3 сентября. В этот день он примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны. Затем состоится торжественный прием. И снова у президента двусторонние встречи – с президентом Конго Дени Сассу-Нгессо и президентом Вьетнама Лыонгом Кыонгом. В ходе визита в Китай не исключены и другие двусторонние беседы, говорил помощник президента Юрий Ушаков. После этого Владимир Путин отправится во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме.
Накануне визита в Китай Путин дал интервью информационному агентству «Синьхуа». В нем президент напомнил, что Си Цзиньпин в качестве главного почетного гостя был в Москве на празднованиях 80-летнего юбилея победы в Великой Отечественной войне в мае этого года. В ходе российско-китайских переговоров в Пекине планируется обсудить взаимодействие в сфере политики, безопасности, экономические, культурно-гуманитарные связи, а также поговорить по актуальным региональным и международным темам. В интервью Путин сказал, что в России не забудут, «что именно героическое сопротивление Китая стало одним из решающих факторов, помешавших Японии в трудные для нас месяцы 1941–1942 гг. напасть на Советский Союз, нанести нам удар в спину». Это позволило Красной армии сосредоточить усилия на разгроме нацизма и освобождении Европы, считает президент.
Экономические отношения России и Китая вышли на «небывало высокий уровень», отметил Путин. Россия удерживает первенство по экспорту нефти и газа в КНР. «Совокупные поставки «голубого топлива» по трубопроводу «Сила Сибири» с момента его запуска в 2019 г. уже превысили 100 миллиардов кубометров.
В 2027 г. планируем ввести в эксплуатацию ещё одну газовую магистраль, так называемый дальневосточный маршрут», – сказал президент. Россия же является одним из основных в мире рынков для экспорта автомобилей из КНР, добавил он.