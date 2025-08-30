О чем рассказал Путин в интервью агентству «Синьхуа» перед визитом в Китай

О чем рассказал Путин в интервью агентству «Синьхуа» перед визитом в КитайПрезидент затронул темы взаимных целей стран и реформирования мировых финансовых институтов
В преддверии визита в КНР президент России Владимир Путин дал письменное интервью китайскому агентству «Cиньхуа», которое опубликовано на сайте Кремля. В нем он затронул темы значения ШОС и БРИКС на евразийском пространстве, торговых связей с Китаем, мировой экономики и проч. Глава государства проведет в Китае четыре дня – с 31 августа по 4 сентября. За это время он посетит Пекин и Тяньцзинь.
О саммите ШОС
Путин рассчитывает, что по итогам предстоящей встречи глав государств – членов ШОС нарастит потенциал реагирования на современные вызовы и угрозы и укрепит солидарность на евразийском пространстве. «Все это будет способствовать оформлению более справедливого и многополярного мироустройства», – заключил российский президент.
О встрече с Си Цзиньпином
Председатель КНР и Путин обсудят взаимодействие в сфере политики, экономики, безопасности, обменяются мнениями «по актуальным региональным и международным сюжетам».
Путин назвал Си Цзиньпина настоящим лидером и волевым руководителем. «Глава КНР дает пример всему миру, каким может и должен быть сегодня взаимоуважительный, равноправный диалог с зарубежными партнерами», – заявил Путин «Синьхуа».
«И конечно, в России никогда не забудут, что именно героическое сопротивление Китая стало одним из решающих факторов, помешавших Японии в трудные для нас месяцы 1941–1942 гг. напасть на Советский Союз, нанести нам удар в спину. Это позволило Красной армии сконцентрировать усилия на разгроме нацизма, на освобождении Европы», – отметил президент в преддверии визита в Китай, где запланированы мероприятия, приуроченные к 80-летию окончания Второй мировой войны.
Об экономических отношениях
С 2021 г. рост товарооборота с КНР составил порядка $100 млрд. В прошлом году Россия заняла 5-е место среди внешнеторговых партнеров Китая. РФ также удерживает первенство по экспорту нефти и газа в КНР. Совокупные поставки «голубого топлива» по трубопроводу «Сила Сибири» с 2019 г. превысили 100 млрд куб. м. «Продолжаем работать над снижением торговых барьеров друг для друга», – отметил Путин.
О БРИКС
БРИКС должно стать одним из стержневых механизмов мировой архитектуры. Россия и Китай, указал Путин, продвигают «инициативы, направленные на расширение возможностей экономического развития стран-участниц, включая формирование общих платформ для партнерства в ключевых секторах».
О реформировании ООН
Путин рассказал, что Россия и Китай выступают за реформу ООН, чтобы организация «восстановила свой авторитет и соответствовала современным реалиям». В нее необходимо включить страны Азии, Африки и Латинской Америки, считает российский президент. При этом любые преобразования должны быть тщательно выверенными, подчеркнул он.
О мировых финансах
Новая мировая финансовая система не должна использоваться в неоколониальных целях, заявил Путин. Поэтому Москва и Пекин выступают за реформу Международного валютного фонда и Всемирной торговой организации. В основе будущей финансовой системы должны быть открытость и справедливость, чтобы «обеспечивать равный и недискриминационный доступ» к своим инструментам для всех стран без исключения.