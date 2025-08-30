О чем рассказал Путин в интервью агентству «Синьхуа» перед визитом в Китай

«И конечно, в России никогда не забудут, что именно героическое сопротивление Китая стало одним из решающих факторов, помешавших Японии в трудные для нас месяцы 1941–1942 гг. напасть на Советский Союз, нанести нам удар в спину. Это позволило Красной армии сконцентрировать усилия на разгроме нацизма, на освобождении Европы», – отметил президент в преддверии визита в Китай, где запланированы мероприятия, приуроченные к 80-летию окончания Второй мировой войны.