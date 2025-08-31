Путина на площадке саммита ШОС встретили «Калинкой-малинкой»
Президента РФ Владимира Путина на площадке саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) встретили песней «Калинка-малинка». Об этом сообщают «РИА Новости».
Путин также пообщался «на ногах» с председателем КНР Си Цзиньпинем перед совместным фотографированием глав делегаций, прибывших на ШОС.
Российского президента на площадке саммита ШОС в китайском Тяньцзине встретил председатель КНР Си Цзиньпин вместе со своей супругой Пэн Лиюань, они обменялись рукопожатиями.
Путин находится в Китае с четырехдневным визитом. Визит продлится с 31 августа по 3 сентября.
Кроме участия в саммите, президент примет участие в торжественных мероприятиях, которые приурочены к 80-летию окончания Второй мировой войны, проведет двусторонние переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином и более десяти двусторонних встреч с лидерами других стран.