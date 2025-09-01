В Китае начался самый крупный саммит ШОС

В Китае начался самый крупный саммит ШОССи Цзиньпин принял более 20 высокопоставленных гостей, включая Владимира Путина и Нарендру Моди
Ежегодный саммит стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) стартовал 31 августа в Китае, на этот раз в его северной части – портовом городе центрального подчинения Тяньцзине. Он находится чуть более чем в 100 км от столицы Пекина, и в последние годы власти КНР связывают развитие этих городов воедино. Туда приехал и президент России Владимир Путин, который проведет в Китае четыре дня, в том числе и посетит 2 сентября парад к 80-летию победы во Второй мировой войне.
Программа первого из двух дней дипломатического форума включала в себя в первую очередь общий торжественный прием от имени хозяев – председателя КНР Си Цзиньпина и его супруги Пэн Лиюань. Концерт открывался сохраняющей много десятилетий популярность в Китае композицией «Подмосковные вечера», сообщил помощник Путина Юрий Ушаков. Впрочем, на полях форума Си еще с 30 августа начал проводить двусторонние встречи. Состоялся разговор и с Путиным: но их полноценные переговоры в рамках официального визита состоятся 2 сентября.
МИД КНР анонсировал, что нынешнее мероприятие станет крупнейшим в истории первой созданной Китаем международной организации, возникшей в 2001 г. Среди основателей ШОС тогда были КНР, Россия и страны Центральной Азии, а основной целью создания нового формата значилась тема безопасности с обеих сторон бывшей советско-китайской границы, в том числе в контексте афганской проблемы. Спустя 24 года заметно расширилось как количество полноценных членов ШОС – сейчас их 10, так и повестка обсуждаемых тем.
Си в своей предваряющей ужин речи говорил о том, что ШОС «стала значимой силой», способствующей построению сообщества общей судьбы человечества. Таким образом, он встроил международную организацию в свою главную внешнеполитическую концепцию. «На фоне происходящих невиданных за столетие великих перемен заметно нарастают факторы нестабильности, неопределенности и непредсказуемости, только возрастает роль и востребованность ШОC», – уверенно сказал Си. В конце своего тоста он предложил гостям выпить до дна за полный успех открывшегося саммита.
В масштабном саммите 2025 г., как свидетельствует агентство «Синьхуа», принимает участие 21 глава государства, и это главы не только государств, имеющих статус партнеров по диалогу, а также генсек ООН Антониу Гутерриш. В частности, помимо всех лидеров стран ШОС (КНР, Россия, Таджикистан, Киргизия, Казахстан, Узбекистан, Индия, Пакистан, Иран и Белоруссия) в Китай впервые за шесть лет приехал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер Малайзии Анвар Ибрагим, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян. Именно с ним Путин провел первую двустороннюю встречу на полях саммита.
Си же зафиксировал с Пашиняном новый уровень сотрудничества двух государств – стратегического партнерства. Таким образом, Китай установил подобный уровень дружбы с третьей закавказской страной после Грузии и Азербайджана. Среди стран, которые отправили на саммит в Китай не первое лицо, Египет и Вьетнам (их представляют премьеры).
Александр Лукашенко одну из своих первых встреч провел с президентом Азербайджана Алиевым. Он, в свою очередь, как отметил Ушаков, поздоровался с Путиным, но обсудить заметное охлаждение в отношениях с Баку, длящееся с декабря 2024 г., лидерам пока возможности не представилось.
В то же время турецкая газета Sabah сообщила, что Эрдоган намерен в Китае снова предложить Путину свои посреднические услуги по урегулированию конфликта на Украине. При этом турецкий лидер, как и премьер Индии Нарендра Моди, незадолго до поездки в КНР говорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Ушаков накануне саммита анонсировал, что по его итогам будут подписаны Тяньцзиньская декларация о подходах к региональным и международным проблемам и стратегия развития ШОС на 10 ближайших лет. Ранее в этом году в рамках ШОС процесс принятия совместных документов шел не без проблем – в частности, в июне министры обороны стран-членов не смогли договориться о необходимости упоминания «терроризма» после нападения на туристов в индийской части Кашмира и прямого военного столкновения Нью-Дели и Исламабада. А после ударов США по Ирану в июне страны ШОС смогли совместно осудить их и выразить «серьезную обеспокоенность».
Наибольшее внимание среди встреч на полях первого дня было приковано к переговорам Си с Моди, который приехал в Китай впервые за семь лет. Обе страны, которые имеют неразрешенный территориальный конфликт в Гималаях, столкнулись в 2025 г. с ожесточенным тарифным давлением со стороны администрации Дональда Трампа. И кажется, этот фактор, как минимум, способствует нормализации отношений двух крупных стран, которая, как напомнил Си, началась с их прошлогодней встречи на саммите БРИКС в Казани. Тогда они договорились об отводе войск к позициям до пограничного столкновения в 2020 г. По мнению лидера КНР, две древние восточные цивилизации несут ответственность как перед своими народами, так и за развитие всего человечества. Правильный выбор развития отношений, уверен Си, – добрососедство и делать шаги для «танца дракона и слона».
Моди же, как отметил представитель МИД Индии Викрам Мисри, назвал Индию и КНР партнерами, а не соперниками. Он также снова поднял вопрос трансграничного терроризма, призвав оказывать поддержку друг другу в борьбе с этой проблемой, пишет Economic Times (при этом Пакистан, который Индия обвиняет в поддержке этого явления, развивает тесное оборонное сотрудничество с КНР. – «Ведомости»). Вдобавок ко всему прочему Моди объявил о скором возобновлении прямого авиасообщения между странами и говорил о развитии «честной торговли». Но при этом Нью-Дели призывает не рассматривать отношения с Пекином через «призму отношений с третьими странами» и ставит на повестку дня вопрос сокращения торгового дефицита с КНР.
Сейчас в рамках ШОС сформировалась очень широкая повестка дня, которая касается как экономического сотрудничества, координации подходов к изменению климата, так и энергетической и продовольственной безопасности, говорит эксперт клуба «Валдай» Андрей Кортунов. Кроме того, актуален вопрос новых параметров мировой или, по крайней мере, евразийской финансовой системы, говорит он. В зависимости от того, какие вопросы участники организации считают наиболее важными, формат ШОС может достаточно гибко менять свои приоритеты и переходить от проблем безопасности к вопросам развития и наоборот, считает эксперт. Но при этом главные вопросы будут решаться все равно на уровне двусторонних отношений, отмечает Кортунов.
Страны ШОС опираются на определенные принципы в построении международных отношений. Во-первых, это беспрекословное уважение суверенитета, невмешательство во внутренние дела партнеров, а также равноправие и уважение друг к другу, говорит научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Александра Янькова. Все страны ШОС – незападная часть мира, при этом они не стремятся противопоставлять себя Западу, а именно отделяют свою повестку дня, считает эксперт. Сам формат все больше движется в сторону экономического сотрудничества, что можно считать и следствием торговой войны, развязанной Трампом на его втором сроке, добавила Янькова.