В Китае начался самый крупный саммит ШОС

Наибольшее внимание среди встреч на полях первого дня было приковано к переговорам Си с Моди, который приехал в Китай впервые за семь лет. Обе страны, которые имеют неразрешенный территориальный конфликт в Гималаях, столкнулись в 2025 г. с ожесточенным тарифным давлением со стороны администрации Дональда Трампа. И кажется, этот фактор, как минимум, способствует нормализации отношений двух крупных стран, которая, как напомнил Си, началась с их прошлогодней встречи на саммите БРИКС в Казани. Тогда они договорились об отводе войск к позициям до пограничного столкновения в 2020 г. По мнению лидера КНР, две древние восточные цивилизации несут ответственность как перед своими народами, так и за развитие всего человечества. Правильный выбор развития отношений, уверен Си, – добрососедство и делать шаги для «танца дракона и слона».