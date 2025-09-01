Янукович рассказал, что был нацелен на сближение Украины и ЕС
Экс-президент Украины Виктор Янукович рассказал, что намеревался сблизить Украину и Европейский союз (ЕС), но Европа вела себя некорректно. Его слова цитирует ТАСС.
«Партнеры со стороны ЕС вели себя в ходе переговоров порой, мягко говоря, некорректно: не проявляли понимания сложности экономической ситуации нав Украине. Прямо скажу – высокомерность проявляли», – сказал Янукович.
Он подчеркнул, что всегда был противником вступления Украины в НАТО, так как это была бы катастрофа и «путь в никуда».
На полях Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) президент РФ Владимир Путин заявил, что одной из причин украинского кризиса являются постоянные попытки Запада «втянуть Украину в НАТО».
Он также напомнил, что в 2014 г. от власти в Украине было отстранено то политическое руководство, которое не поддерживало вступление страны в Североатлантический альянс.