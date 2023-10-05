Путин: Россия никогда не была против вступления Украины в ЕС

Украина заявила о своей европейской ориентации еще в 1990-е гг., а вопрос об ассоциированном членстве в ЕС стал формальной причиной евромайдана 2013–2014 гг. После его победы в 2014 г. украинские власти закрепили курс на евроатлантическую интеграцию в конституции и предприняли немало шагов для того, чтобы страна стала кандидатом в члены Евросоюза. Киев подал документы на вступление в ЕС в конце февраля 2022 г. Спустя четыре месяца страна официально стала кандидатом на членство в организации. 3 октября Politico сообщило, что Евросоюз рассчитывает уже в декабре официально объявить о старте переговоров с Украиной о ее будущем вступлении в объединение.