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Путин: Россия никогда не была против вступления Украины в ЕС

Ведомости

Россия никогда не возражала против планов Украины вступить в Евросоюз, но всегда была против ее вступления в НАТО, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай».

«Мы никогда не возражали и не высказывали какой-то негативной позиции в отношении планов вступления Украины в Европейское экономическое сообщество. Никогда», – сказал он.

При этом Путин подчеркнул, что Москва всегда выступала против вступления Украины в НАТО, так как это военно-политический блок. «Эта позиция имеет под собой определенные серьезные основания, поскольку расширение НАТО к нашим границам угрожает нашей безопасности. Это серьезнейший вызов для безопасности РФ», – подчеркнул он.

В экономическом сотрудничестве Россия не видит для себя никакой военные угрозы. «И не считаем себя в праве обсуждать это. Это дело самой Украины и европейских государств», – уточнил он. Путин также рассказал, что в свое время президент Украины Виктор Янукович говорил, что необходимо дополнительно прорабатывать вопрос, так как посчитал условия договора ассоциации Украины с ЕС несут «определенные серьезные угрозы для украинской экономики».

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Украина заявила о своей европейской ориентации еще в 1990-е гг., а вопрос об ассоциированном членстве в ЕС стал формальной причиной евромайдана 2013–2014 гг. После его победы в 2014 г. украинские власти закрепили курс на евроатлантическую интеграцию в конституции и предприняли немало шагов для того, чтобы страна стала кандидатом в члены Евросоюза. Киев подал документы на вступление в ЕС в конце февраля 2022 г. Спустя четыре месяца страна официально стала кандидатом на членство в организации. 3 октября Politico сообщило, что Евросоюз рассчитывает уже в декабре официально объявить о старте переговоров с Украиной о ее будущем вступлении в объединение.

Что касается НАТО, то в ходе июльского саммита в Вильнюсе страны – члены военного альянса согласовали условия вхождения Украины в блок. Киеву будет направлено приглашение на вступление после выполнения всех условий, которые будут смягчены, что позволит сократить процесс присоединения. Сроки вступления Украины в НАТО не назывались, но ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Украина не может быть принята в альянс до завершения конфликта.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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