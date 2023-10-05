Выступление Владимира Путина на «Валдае». Главное

Выступление Владимира Путина на «Валдае». ГлавноеПо оценке президента, перед страной стоит задача строительства нового мира
Президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии юбилейного, XX ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. Его тема в этом году – «Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех». По оценке главы государства, перед клубом и страной сейчас стоит задача строительства нового мира.
«Перед нами стоит задача, по сути, строительства нового мира. На таких определяющих этапах роль и ответственность таких, как вы, уважаемые коллеги, интеллектуалов, чрезвычайно велика», – сказал Путин.
О миропорядке
За годы работы клуба произошли колоссальные изменения, продолжил президент. 20 лет – это небольшой отрезок времени, но когда он выпадает на эпоху слома всего мироустройства, время, по его оценке, «как будто бы сжимается». За это время произошло больше событий, считает он, чем в иные времена происходит за многие десятилетия. Перемены, уверен Путин, произошли качественные и требуют изменения самих принципов международных отношений.
В начале века все думали, отметил Путин, что мировое сообщество усвоило уроки разрушительных последствий идеологической конфронтации прошлого столетия, но оказалось, что это не так. 20 лет назад, на первом заседании «Валдая», Россия выходила на новый этап своего развития, преодолев тяжелейший период восстановления после распада СССР, и была готова всеми силами включиться в процесс строительства более справедливого мироустройства. Но такую готовность, по его словам, к плодотворному взаимодействию многие восприняли как покорность, согласие с тем, что строиться мир будет теми, кто «провозгласил себя победителями в холодной войне».
О политике Запада
США и их сателлиты с самого начала взяли курс на гегемонию, но Россия с самого начала понимала, что такие попытки обречены на провал. «Мир слишком сложен и многообразен, чтобы его можно было подчинить одной схеме, пусть даже за ней и стоит мощь, огромная мощь Запада, накопленная веками колониальной политики», – считает президент.
Президент отметил, что в прошлом сам высказывал предложения о вступлении России в НАТО, но там страна оказалась не нужна. «Мы-то считали, что мы уже вот, свои, извините, как у нас в народе говорят, буржуинские. Чего еще? <...> Видимо, проблема в геополитических интересах и надменном отношении к другим. Вот в чем проблема, в самоуверенности», – считает Путин.
О целях спецоперации
Президент также обратил внимание на то, что «так называемая война на Украине» была начата не Россией. «Напротив, мы пытаемся ее закончить. Не мы устраивали государственный переворот в Киеве в 2014 г. – государственный переворот, кровавый, антиконституционный», – считает Путин.
Россия все это время поддерживала жителей Крыма и Донбасса, в то время как Киев «на протяжении девяти лет бомбил, стрелял, танки применял».
«Война, натуральная война против Донбасса была развязана. И никто не считал погибших детей на Донбассе <...> Война, начатая киевским режимом при активной, прямой поддержке Запада, идет уже десятый год, а специальная военная операция направлена на то, чтобы прекратить ее», – рассказал президент.
Конфликт на Украине, подчеркнул Путин, связан не с территориями или установлением регионального геополитического баланса. «Вопрос гораздо шире и фундаментальнее: речь о принципах, на которых будет базироваться новое мироустройство», – считает он.
Прочный мир в регионе, продолжил Путин, установится лишь после того, как все «станут чувствовать себя в безопасности, понимать, <...> что в мире существует равновесие, когда никто не способен по собственному желанию заставить, принудить остальных жить и вести себя так, как это угодно гегемону».
Об оправдании Западом экспансии
По мнению главы государства, «блоковый подход» взят на вооружение Западом из-за потребности во враге, борьбой с которым и можно оправдать любую экспансию. Россия в этом контексте – «излюбленная тема» западных политиков, но образ врага на Западе «лепят» также из Китая, некоторых арабских стран, а в прошлом и из Индии, обратил внимание Путин.
Такой подход является ограничением права других стран на собственное развитие и отъемом части суверенитета, для этого международное право пытаются подменить «мировым порядком», основанным на «правилах». При этом западные страны не просто устанавливают произвольные правила, но и поучают, как их нужно исполнять. Хамская же форма, в которой это делается, является проявлением колониального мышления, считает президент.
«Все время мы слышим, все время звучит: «Вы должны…», «Вы обязаны…», «Мы вас серьезно предупреждаем…». Вы кто такие вообще?» – добавил Путин.
Глава государства напомнил, что Россия в принятой недавно концепции своей внешней политики охарактеризована как самобытное государство-цивилизация. В такой формулировке емко отражены основные принципы мироустройства, на победу которых страна и рассчитывает. Российскую цивилизацию нельзя свести к одному общему знаменателю, но ее нельзя и разделить, уверен президент, потому что она существует только «в своей целостности, духовном и культурном богатстве».
О синергии государств-цивилизаций
Времена, когда мир делился на «цивилизованный» и тех, кого «загонят в цивилизацию дубинкой просвещенного господина», закончились, подчеркнул Путин – все больше стран приходят к осознанию собственных интересов и потребностей. Мир сейчас, уверен президент, движется в сторону синергии государств-цивилизаций.
«Цивилизаций много, и ни одна из них не лучше и не хуже другой. Они равноправны как выразители чаяний своих культур и традиций», – отметил он. При этом глава государства добавил, что никому свою цивилизацию нельзя предавать, поскольку это «путь к всеобщему хаосу».
Россия, подчеркнул президент, хочет жить в открытом и взаимосвязанном мире, в котором никто не будет возводить барьеры между людьми. В этом мире многообразие должно не просто сохраняться, а быть фундаментом для всеобщего развития.
«Мы за максимальную представительность <...> Мир будущего – это мир коллективных решений <...> Те, кого непосредственно касается вопрос, договариваются о том, что и как делать», – добавил он.
Россия, отметил президент, выступает за справедливость для всех, всем странам должен быть обеспечен доступ к благам современного развития, а любые попытки его ограничить должны восприниматься как акт агрессии. Путин также выразил уверенность, что прагматизм и здравый смысл восторжествуют, а многополярный мир утвердится.
Президент напомнил, что Россия остается самой крупной страной в мире, при этом «русский мир» имеет глобальный характер. «Русский язык является одним из официальных языков ООН. В одной Латинской Америке, сейчас мы с парламентариями встречались, 300 000 живет наших соотечественников», – сказал Путин.
Путин согласился с утверждением, что цивилизацией являются не территории, а люди. «Наши действия на Донбассе прежде всего, продиктованы защитой людей. В этом смысл наших действий [на Украине]», – подчеркнул он.
О поддержке Киева Вашингтоном
Касаясь темы поддержки Киева со стороны Вашингтона президент отметил, что «заминка» этой помощи американскими властями носит «политико-технический характер».
«[У США] есть проблема с бюджетом, большая долговая нагрузка, нужно бюджет сбалансировать. Вопрос за счет чего балансировать: либо за счет поставок оружия на Украину, сократить расходы бюджета, либо за счет урезания социальных расходов», – пояснил Путин. При этом, предположил президент, «деньги найдут, напечатают».
В то же время у России бюджет также «не резиновый», но пока справляемся, сказал российский лидер. Несмотря на рост расходов на оборону в два раза, профицит бюджета в третьем квартале составил более 660 млрд руб. Сравнивая с Европой, Путин отметил рост дохода населения РФ. «В Европе они упали, у нас подросли больше чем на 12%», – сказал он.
О ситуации в Нагорном Карабахе
«Чья бы кобыла мычала, а твоя бы молчала», – ответил президент на заявление председателя Евросовета Шарль Мишеля о «предательстве» армянского народа Россией.
Путин напомнил, что Москва предлагала Еревану оставить за собой некоторые территории Нагорного Карабаха. «Мы предлагали нашим армянским друзьям пойти на компромисс: вернуть Азербайджану пять районов Карабаха, два оставить за собой, и таким образом сохранить территориальную связь между Арменией и Карабахом», – сказал он, уточнив, что «карабахские друзья» говорили, что это создаст для них угрозы.
Армения неоднократно признавала территориальную целостность Азербайджана, напомнил Путин, и начало наведения «конституционного порядка» Баку на своей территории оставалось «вопросом времени». Президент подчеркнул, что Армения не перестает быть союзником России.
Комментируя задержание бывшего госминистра непризнанной Нагорно-Карабахской республики Рубена Варданяна, президент отметил, что Москва продолжает держать связь с Баку. «Мы всегда это делали, и сейчас это делаем», – сказал он.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев все время заверял: чтобы не случилось, он обеспечит и безопасность, и права армянского населения Нагорного Карабаха, отметил президент России.