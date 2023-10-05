Выступление Владимира Путина на «Валдае». Главное

В начале века все думали, отметил Путин, что мировое сообщество усвоило уроки разрушительных последствий идеологической конфронтации прошлого столетия, но оказалось, что это не так. 20 лет назад, на первом заседании «Валдая», Россия выходила на новый этап своего развития, преодолев тяжелейший период восстановления после распада СССР, и была готова всеми силами включиться в процесс строительства более справедливого мироустройства. Но такую готовность, по его словам, к плодотворному взаимодействию многие восприняли как покорность, согласие с тем, что строиться мир будет теми, кто «провозгласил себя победителями в холодной войне».