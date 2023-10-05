Президент обсудил со школьниками и студентами мировую финансовую безопасность

Где выступал Путин

Международная олимпиада по финансовой безопасности – это ежегодная олимпиада I уровня, которая проводится по поручению президента. Ее участниками могут стать студенты бакалавриата, специалитета и магистратуры вузов стран – участниц олимпиады, а также школьники 8–10-х классов из российских учебных заведений. География участников включает в себя 19 стран: Россию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан, Армению, Бразилию, Индию, Китай, ЮАР, Алжир, Венесуэлу, Вьетнам, Иран, Кубу, Намибию и Пакистан. Победители и призеры олимпиады получают преимущества при поступлении в вузы Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ (противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма) на программы бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. Он был создан в декабре 2013 г. Росфинмониторингом при поддержке Минобрнауки и Федерального агентства научных организаций. Это научно-образовательный консорциум, объединяющий университеты, научные и образовательные центры РФ, государств – участников СНГ и Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.