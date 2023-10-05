Президент обсудил со школьниками и студентами мировую финансовую безопасность

Президент обсудил со школьниками и студентами мировую финансовую безопасностьВладимир Путин призвал к основанному на доверии международному экономическому сотрудничеству
Обеспечение финансовой безопасности становится все «более важной, сложной, комплексной и масштабной задачей», заявил президент России Владимир Путин 4 октября на пленарной сессии в рамках III международной олимпиады по данной дисциплине. Финальный этап соревнований проходит на федеральной территории «Сириус» в Сочи.
В своем выступлении перед участниками олимпиады президент указал на важность международной коммуникации, образовательного сотрудничества, налаживания дружеских партнерских контактов в сфере финансовой безопасности.
«Хотел бы еще раз сказать, что в этой сфере, особенно когда речь идет о международном экономическом сотрудничестве, крайне важны взаимное доверие и уважительное отношение к интересам партнеров, к интересам друг друга», – подчеркнул Путин. Такой фундамент, как сообщил президент, позволяет создать уникальную систему финансовых расчетов, а также «новаторскую» инфраструктуру глобальной экономической, торговой, промышленной и научной кооперации.
В качестве примера успешного сотрудничества в сфере финансовой безопасности Путин привел совместный проект ряда центральных банков стран Азии и Ближнего Востока (страны он не уточнил). Его суть заключается в недопуске третьей стороны в проведение платежей: она не может заблокировать сделку, арестовать счета, присвоить себе чужие деньги и активы. Такое, «к сожалению», в современном мире бывает, посетовал президент.
«Здесь сидят совсем молодые люди, но могу сказать, что такое делают самоуверенные взрослые люди, дяди и тети, которые, видимо, большим умом все-таки не отличаются, если совершают такие ошибочные действия, которые идут в конечном счете и им самим во вред», – отметил он.
Путин считает, что мир постепенно избавляется от «диктатуры финансово-экономической модели», цель которой – «загнать в долги, в кабалу», превратить в экономические колонии, лишить ресурсов для развития целые регионы мира.
В связи с этим построение многополярного миропорядка – это неизбежный процесс, подытожил он. Присутствующих студентов и школьников президент назвал «специалистами высокого уровня», которые помогут в этой сфере государству, корпорациям и стартапам. «Мы, безусловно, окажем здесь всестороннюю поддержку, будем и дальше развивать отечественную систему образования, исходя из стратегических интересов страны, задач достижения технологического суверенитета», – подчеркнул глава государства.
Президент также упомянул современные и уникальные методики, которые разрабатываются в том числе на территории «Сириуса». Одна из них – экспериментальная программа, которая позволит школьникам старших классов освоить полный курс общего образования и одновременно овладеть IT-специальностью. «Я желаю вам достойно пройти финальные испытания, убедительно заявить о себе, о своем таланте, о своем профессиональном потенциале», – заключил Путин.
Где выступал Путин
Международная олимпиада по финансовой безопасности – это ежегодная олимпиада I уровня, которая проводится по поручению президента. Ее участниками могут стать студенты бакалавриата, специалитета и магистратуры вузов стран – участниц олимпиады, а также школьники 8–10-х классов из российских учебных заведений. География участников включает в себя 19 стран: Россию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан, Армению, Бразилию, Индию, Китай, ЮАР, Алжир, Венесуэлу, Вьетнам, Иран, Кубу, Намибию и Пакистан. Победители и призеры олимпиады получают преимущества при поступлении в вузы Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ (противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма) на программы бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. Он был создан в декабре 2013 г. Росфинмониторингом при поддержке Минобрнауки и Федерального агентства научных организаций. Это научно-образовательный консорциум, объединяющий университеты, научные и образовательные центры РФ, государств – участников СНГ и Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
После выступления Путин пообщался с участниками олимпиады, в том числе из других стран. Студент Федерального университета Рио-де-Жанейро Аугусто предложил президенту преобразовать олимпиаду в новое международное движение. «Имея в виду те сложные процессы, которые сейчас в мире происходят, выстраивание отношений по одному из ключевых направлений взаимодействия, причем на широкой базе – на уровне специалистов, которые должны это делать, – является чрезвычайно важным», – добавил президент, поддержав идею бразильского студента.
Глава Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин, выступивший модератором сессии, рассказал президенту о проведенном среди участников опросе. Один из вопросов был: «Что самое ценное в жизни у вас?». По словам Чиханчина, 91,8% сказали «семья». «Я сомневаюсь, что в какой-то европейской стране такой ответ прозвучал бы», – подчеркнул он. В ответ на это Путин заметил, что у России «много друзей и в Европе», которые поддерживают и выбирают традиционные семейные ценности.
«Людей, которые разделяют наши взгляды, достаточно много в европейских странах, я бы сказал, очень много. Они просто ведут себя потише и не выпячивают свою позицию», – сказал президент. В завершение сессии глава государства также пообещал организовывать больше мероприятий для финалистов за рамками олимпиадной недели в Сочи.
После пленарной сессии Путин в сопровождении руководителя образовательного фонда «Талант и успех» Елены Шмелевой осмотрел помещения жилого комплекса для воспитанников лицея «Сириус», а также ознакомился с информационными стендами о строительстве лицейского квартала и макетами зданий. На заседании попечительского совета фонда Шмелева рассказала президенту, что «Сириус» готов создать программу работы со школами за границей и оказывать им методическую поддержку и сопровождение. Работа со школами за рубежом необходима, чтобы избежать дискриминации отечественных достижений науки и образования, культуры и искусства, считает она.
Путин, в свою очередь, поддержал предложение Шмелевой. Он отметил, что «Сириус» может вести работу на глобальном уровне, расширяя сотрудничество с другими странами. При этом необходимо расширить работу и на региональном уровне. «Прежде всего необходимо существенно расширить вашу работу на региональном уровне», – сказал он. По его словам, надо «в буквальном смысле дойти до каждого учителя».
5 октября Путин выступит в Сочи на пленарной сессии XX ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».