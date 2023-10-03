СМИ: ЕС намерен до конца года объявить о переговорах о вступлении Украины
Евросоюз рассчитывает уже в декабре официально объявить о старте переговоров с Украиной о ее будущем вступлении в объединение, пишет Politico.
Как ожидается, Еврокомиссия (ЕК) опубликует в ноябре доклад, в котором оценит, насколько хорошо Украина и другие страны-кандидаты соответствуют условиям для вступления в ЕС. После этого ЕК сделает заявление, из-за которого государствам-членам «будет очень трудно не сказать "давайте начнем переговоры" по вступлению в ЕС Украины, заявил изданию один из европейских дипломатов.
«Политический нажим, которому просто не смогут противостоять отдельные государства-члены, будет слишком сильным. Рабочее предположение действительно заключается в том, что к декабрю ЕС примет решение начать переговоры», – рассказал он.
Как напоминает Politico, для начала переговоров Украина должна выполнить семь условий, выдвинутых ЕК, среди которых – судебная реформа и борьба с коррупцией. В августе Киев сообщал о выполнении двух из семи условий.
Ранее в сентябре зампред Европарламента Катарина Барли заявила журналистам, что считает невозможным вступление Украины в ЕС до 2029 г.
Украина заявила о своей европейской ориентации еще в 1990-е гг., а вопрос об ассоциированном членстве в ЕС стал формальной причиной евромайдана 2013–2014 гг. После его победы в 2014 г. украинские власти закрепили курс на евроатлантическую интеграцию в конституции и предприняли немало шагов для того, чтобы страна стала кандидатом в члены Евросоюза.
Киев подал документы на вступление в ЕС в конце февраля 2022 г. Спустя четыре месяца страна официально стала кандидатом на членство в организации. Через год, по словам еврокомиссара по вопросам расширения Оливера Варгейи, украинские власти выполнили два из семи условий членства в ЕС – реформировали Высший совет юстиции и Высшую квалификационную комиссию судей и приняли закон о СМИ. Кроме того, власти закрепили стремление к вступлению Украины в союз в конституции страны.