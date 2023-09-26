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Политика

В Европарламенте усомнились во вступлении Украины в ЕС до 2029 года

Ведомости

Вступление Украины в Евросоюз в течение следующего созыва Европарламента, который закончится в 2029 г., невозможно, заявила зампред Европарламента Катарина Барли журналистам.

«Если мы больше ничего не изменим в Европейском союзе, я этого не вижу <...> Мы должны думать не только об Украине, но и о Европейском союзе, который тоже должен быть в состоянии принять эту страну», – приводит ее слова ТАСС.

По оценке парламентария, сейчас Украина не соответствует ни одному из критериев членства в ЕС, но объединение должно дать шанс Киеву на присоединение и измениться для этого самому.

Украина заявила о своей европейской ориентации еще в 1990-е гг., а вопрос об ассоциированном членстве в ЕС стал формальной причиной евромайдана 2013–2014 гг. После его победы в 2014 г. украинские власти закрепили курс на евроатлантическую интеграцию в конституции и предприняли немало шагов, для того чтобы стать кандидатом в члены Евросоюза.

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Киев подал документы на вступление в ЕС в конце февраля 2022 г. Спустя четыре месяца страна официально стала кандидатом на членство в организации. Через год, по словам еврокомиссара по вопросам расширения Оливера Варгейи, украинские власти выполнили два из семи условий членства в ЕС – реформировали Высший совет юстиции и Высшую квалификационную комиссию судей и приняли закон о СМИ. Кроме того, власти закрепили стремление к вступлению Украины в союз в конституции страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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