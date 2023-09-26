В Европарламенте усомнились во вступлении Украины в ЕС до 2029 года
Вступление Украины в Евросоюз в течение следующего созыва Европарламента, который закончится в 2029 г., невозможно, заявила зампред Европарламента Катарина Барли журналистам.
«Если мы больше ничего не изменим в Европейском союзе, я этого не вижу <...> Мы должны думать не только об Украине, но и о Европейском союзе, который тоже должен быть в состоянии принять эту страну», – приводит ее слова ТАСС.
По оценке парламентария, сейчас Украина не соответствует ни одному из критериев членства в ЕС, но объединение должно дать шанс Киеву на присоединение и измениться для этого самому.
Украина заявила о своей европейской ориентации еще в 1990-е гг., а вопрос об ассоциированном членстве в ЕС стал формальной причиной евромайдана 2013–2014 гг. После его победы в 2014 г. украинские власти закрепили курс на евроатлантическую интеграцию в конституции и предприняли немало шагов, для того чтобы стать кандидатом в члены Евросоюза.
Киев подал документы на вступление в ЕС в конце февраля 2022 г. Спустя четыре месяца страна официально стала кандидатом на членство в организации. Через год, по словам еврокомиссара по вопросам расширения Оливера Варгейи, украинские власти выполнили два из семи условий членства в ЕС – реформировали Высший совет юстиции и Высшую квалификационную комиссию судей и приняли закон о СМИ. Кроме того, власти закрепили стремление к вступлению Украины в союз в конституции страны.