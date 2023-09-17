Вучич сравнил процесс вступления Украины и Сербии в Евросоюз
Евросоюз никогда не оказывал Сербии такую поддержку, какую от стран блока получает Украина, Киев получил статус кандидата на вступление в ЕС всего за несколько месяцев, заявил президент Сербии Александр Вучич газете Financial Times.
Украина подала заявку на членство в ЕС в феврале 2022 г. и получила статус кандидата через четыре месяца, напоминает FT. Сербия же подала заявку в 2009 г. и только спустя три года стала кандидатом на вступление в ЕС.
Вучич в интервью заявил, что «ничего не имеет против украинцев», однако, по его словам, уровень поддержки Киева европейскими странами и предоставление статуса кандидата в течение года с момента подачи заявки показывает, что такой политической поддержки у Сербии «никогда не было».
Сербский президент считает, что его страна находится «в гораздо лучшем состоянии, чем Румыния и Болгария в 2007 г., когда они присоединились к ЕС». Блок уже не может принимать большее число членов, чем раньше, добавил он.
Украина подала документы на вступление в ЕС в конце февраля 2022 г. В том же году в июне Киев официально стал кандидатом на членство в организации. Через год, по словам еврокомиссара по вопросам расширения Оливера Варгейи, украинские власти выполнили два из семи условий членства в ЕС – реформировали Высший совет юстиции и Высшую квалификационную комиссию судей и приняли закон о СМИ. Кроме того, власти закрепили стремление к вступлению Украины в союз в Конституции страны.
Белград подал заявку на членство в ЕС в 2009 г. и для приближения к этой цели провел ряд демократических реформ, продвинулся в диалоге с Косовом, а также принял меры по преследованию подозреваемых в совершении военных преступлений. В 2012 г. Сербия получила статус кандидата в члены Евросоюза.