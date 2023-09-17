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Политика

Вучич сравнил процесс вступления Украины и Сербии в Евросоюз

Ведомости

Евросоюз никогда не оказывал Сербии такую поддержку, какую от стран блока получает Украина, Киев получил статус кандидата на вступление в ЕС всего за несколько месяцев, заявил президент Сербии Александр Вучич газете Financial Times.

Украина подала заявку на членство в ЕС в феврале 2022 г. и получила статус кандидата через четыре месяца, напоминает FT. Сербия же подала заявку в 2009 г. и только спустя три года стала кандидатом на вступление в ЕС.

Вучич в интервью заявил, что «ничего не имеет против украинцев», однако, по его словам, уровень поддержки Киева европейскими странами и предоставление статуса кандидата в течение года с момента подачи заявки показывает, что такой политической поддержки у Сербии «никогда не было».

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Сербский президент считает, что его страна находится «в гораздо лучшем состоянии, чем Румыния и Болгария в 2007 г., когда они присоединились к ЕС». Блок уже не может принимать большее число членов, чем раньше, добавил он.

Украина подала документы на вступление в ЕС в конце февраля 2022 г. В том же году в июне Киев официально стал кандидатом на членство в организации. Через год, по словам еврокомиссара по вопросам расширения Оливера Варгейи, украинские власти выполнили два из семи условий членства в ЕС – реформировали Высший совет юстиции и Высшую квалификационную комиссию судей и приняли закон о СМИ. Кроме того, власти закрепили стремление к вступлению Украины в союз в Конституции страны.

Белград подал заявку на членство в ЕС в 2009 г. и для приближения к этой цели провел ряд демократических реформ, продвинулся в диалоге с Косовом, а также принял меры по преследованию подозреваемых в совершении военных преступлений. В 2012 г. Сербия получила статус кандидата в члены Евросоюза.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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