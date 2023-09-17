Вучич сравнил процесс вступления Украины и Сербии в Евросоюз

Украина подала документы на вступление в ЕС в конце февраля 2022 г. В том же году в июне Киев официально стал кандидатом на членство в организации. Через год, по словам еврокомиссара по вопросам расширения Оливера Варгейи, украинские власти выполнили два из семи условий членства в ЕС – реформировали Высший совет юстиции и Высшую квалификационную комиссию судей и приняли закон о СМИ. Кроме того, власти закрепили стремление к вступлению Украины в союз в Конституции страны.