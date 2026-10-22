«Новатэк» готов перенаправить СПГ из Европы в случае запрета на импорт
«Новатэк» готово перенаправить поставки сжиженного природного газа (СПГ) с европейского рынка на другие, если с 1 января 2027 г. начнет действовать запрет на импорт в Евросоюзе. Об этом сообщил глава компании Леонид Михельсон на полях Веронского Евразийского экономического форума.
По его словам, «мир большой», и СПГ «можно поставлять куда угодно». Он надеется, что такие изменения все же не потребуются.
Кроме того, Михельсон высказался насчет сообщения, что США предложили Европе возобновить закупки российского газа и нефти.
«Американцы думают о том, чтобы промышленность не падала в Европе теми темпами, что происходят. Громадная потеря рабочих мест в Европе происходит. Надеюсь, что еще есть время для пересмотра решений», – сказал глава «Новатэка» (цитата по ТАСС).
19 октября Еврокомиссия не поддержала предложение США возобновить закупки российского газа в рамках обсуждения перемирия на Украине. Кроме того, на саммите ЕС 15–16 октября участники выразили разочарование решением США смягчить ограничения против России и начать закупки российского дизельного топлива.
17 октября газета New York Times сообщила о том, что американские переговорщики Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер обсуждают возможность возобновления поставок российского газа в Европу со своими украинскими и европейскими партнерами.