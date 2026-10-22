«Новатэк» готов перенаправить СПГ из Европы в случае запрета на импорт

«Американцы думают о том, чтобы промышленность не падала в Европе теми темпами, что происходят. Громадная потеря рабочих мест в Европе происходит. Надеюсь, что еще есть время для пересмотра решений», – сказал глава «Новатэка» (цитата по ТАСС).