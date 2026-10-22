Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,167-0,48%KLVZ1,998+0,71%ARSA7,28-0,41%IMOEX2 442,87-0,16%RTSI938,78-0,16%RGBI112,08+0,28%RGBITR774,19+0,3%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

NYT: ВСУ потеряли дроны на сумму более $1 млн из-за ограничений Starshield

Анна Виноградова
Evgeniy Maloletka / AP Photo
Evgeniy Maloletka / AP Photo

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли десятки беспилотников общей стоимостью более $1 млн из-за ограничений работы спутниковой системы связи Starshield. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на украинских военных.

По данным источников, беспилотники теряли связь с операторами во время выполнения заданий, после чего многие аппараты падали. Из-за перебоев подразделению пришлось почти на три дня приостановить операции.

Первые ограничения были зафиксированы 14 октября. По данным NYT, за прошедшую неделю качество связи улучшилось, однако беспилотники по-прежнему теряют соединение при превышении скорости около 160 км/ч.

14 октября бывший советник министра обороны Украины Сергей Стерненко сообщил о сбоях спутниковой связи. «При движении со скоростью более 160 км/ч начала пропадать связь. Из-за этого был сорван ряд важных миссий», – заявил он.

16 октября Reuters написало со ссылкой на американских чиновников, что распоряжение ограничить работу Starshield поступило из Белого дома. При этом один из собеседников агентства утверждал, что президент США Дональд Трамп лично такого указания не давал.

21 октября The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что решение об ограничениях принял основатель SpaceX Илон Маск без ведома Трампа. Сам предприниматель ранее заявлял, что контроль над Starshield осуществляют американские власти.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её