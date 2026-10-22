NYT: ВСУ потеряли дроны на сумму более $1 млн из-за ограничений Starshield
Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли десятки беспилотников общей стоимостью более $1 млн из-за ограничений работы спутниковой системы связи Starshield. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на украинских военных.
По данным источников, беспилотники теряли связь с операторами во время выполнения заданий, после чего многие аппараты падали. Из-за перебоев подразделению пришлось почти на три дня приостановить операции.
Первые ограничения были зафиксированы 14 октября. По данным NYT, за прошедшую неделю качество связи улучшилось, однако беспилотники по-прежнему теряют соединение при превышении скорости около 160 км/ч.
14 октября бывший советник министра обороны Украины Сергей Стерненко сообщил о сбоях спутниковой связи. «При движении со скоростью более 160 км/ч начала пропадать связь. Из-за этого был сорван ряд важных миссий», – заявил он.
16 октября Reuters написало со ссылкой на американских чиновников, что распоряжение ограничить работу Starshield поступило из Белого дома. При этом один из собеседников агентства утверждал, что президент США Дональд Трамп лично такого указания не давал.
21 октября The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что решение об ограничениях принял основатель SpaceX Илон Маск без ведома Трампа. Сам предприниматель ранее заявлял, что контроль над Starshield осуществляют американские власти.