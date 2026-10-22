ОЗК: Балтика нарастит перевалку зерна до 2 млн т в месяц
Балтика нарастит перевалку зерна до 2 млн т в месяц, сообщила заместитель гендиректора АО «Объединенная зерновая компания» (ОЗК) Ксения Боломатова в интервью «Ведомостям».
«Раньше мы использовали их не в полную силу: за весь прошлый сезон один отгрузил немногим больше 300 000 т, другой – около 1,4 млн т. Теперь хотим выйти на 1,5–2 млн т в месяц», – сказала она.
По словам Боломатовой, 86% отправок на Балтику идут маршрутными поездами.
9 октября заместитель министра сельского хозяйства Максим Боровой сообщил, что Минсельхоз предложил расширить направления, на которые распространяется субсидирование железнодорожных перевозок сельхозпродукции до портов. Минсельхоз предложил дополнительно включить в программу перевозки из Краснодарского края в порты Северо-Запада, Астраханской области и Дагестана. Также планируется расширить географию отправок из Ростовской области и присоединенных регионов России.