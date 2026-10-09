Направлений льготной ж/д перевозки сельхозпродукции может стать больше

К примеру, резко вырос спрос на перевозки в направлении балтийских портов, где по итогам октября объем перевалки зерна может сравняться с показателем за весь прошлый сельскохозяйственный сезон (с 1 июля 2025 г. по 30 июня 2026 г.) – не менее 1,5 млн т продукции. Перерабатывающая способность зерновых терминалов на северо-западе России в октябре составляла 22,5 млн т, увеличившись с июльских 8,6 млн т, приводило издание «Агроэксперт» данные заместителя начальника центра фирменного транспортного обслуживания РЖД Алексея Ромашина. Вторым важным направлением перевозок зерна на экспорт стал Дальний Восток, поэтому сейчас оцениваются возможности перевозок по Северному морскому пути, добавил Боровой.