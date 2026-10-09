Направлений льготной ж/д перевозки сельхозпродукции может стать больше
Минсельхоз предложил расширить перечень направлений, на которые распространяется субсидирование железнодорожных перевозок сельхозпродукции до портов, сообщил в ходе Российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2026» заместитель министра сельского хозяйства Максим Боровой.
Правительство в конце августа выделило из резервного фонда более 9,7 млрд руб. на субсидирование перевозок сельхозпродукции по железной дороге до портов. Решение было принято с целью обеспечить исполнение экспортных обязательств на фоне закрытия судоходства в Азово-Черноморском бассейне. По словам Борового, первоначально предусмотренная география льготных маршрутов оказалась недостаточной, поэтому перечень маршрутов для перевозок по льготному тарифу предложено расширить.
Минсельхоз предложил дополнительно включить в программу перевозки из Краснодарского края в порты Северо-Запада, Астраханской области и Дагестана. Также планируется расширить географию отправок из Ростовской области и новых регионов России. На прошлой неделе предложение было направлено в правительство и 8 октября получило поддержку вице-премьера Дмитрия Патрушева, уточнил заместитель министра.
Список маршрутов, по которым при перевозке сельскохозяйственной продукции возмещаются потери в доходах из-за установления льготных тарифов, был опубликован 12 августа. Расширение субсидируемых маршрутов было призвано помочь перейти на альтернативные направления для экспорта продукции в условиях ограничений на привычных маршрутах.
Боровой напомнил, что в августе из-за проблем с отгрузкой зерна через Азово-Черноморский бассейн экспортерам пришлось оперативно перестраивать логистику и переориентировать грузы на железную дорогу. Сейчас она является основным направлением поставок, поэтому приоритет перевозок сельхозгрузов был повышен до третьей очереди. По его словам, участники рынка смогли достаточно быстро адаптироваться к изменившимся условиям.
К примеру, резко вырос спрос на перевозки в направлении балтийских портов, где по итогам октября объем перевалки зерна может сравняться с показателем за весь прошлый сельскохозяйственный сезон (с 1 июля 2025 г. по 30 июня 2026 г.) – не менее 1,5 млн т продукции. Перерабатывающая способность зерновых терминалов на северо-западе России в октябре составляла 22,5 млн т, увеличившись с июльских 8,6 млн т, приводило издание «Агроэксперт» данные заместителя начальника центра фирменного транспортного обслуживания РЖД Алексея Ромашина. Вторым важным направлением перевозок зерна на экспорт стал Дальний Восток, поэтому сейчас оцениваются возможности перевозок по Северному морскому пути, добавил Боровой.