Правительство выделит более 9,5 млрд рублей на льготные перевозки агропродукции

26 августа в Минсельхоз сообщили, что поставки агропродукции на экспорт начинают перестраивать в направлении терминалов Балтики и Каспия. К отгрузкам привлекаются терминалы, которые ранее не работали с сельхозгрузами, ведется поиск новых терминалов. Первоочередная задача – обеспечить поставку зерна, далее с сентября – масложировой продукции.