Правительство выделит более 9,5 млрд рублей на льготные перевозки агропродукции
Правительство России выделит более 9,5 млрд рублей железнодорожникам на льготные тарифы, чтобы снизить издержки при перевозках агропромышленной продукции (АПК). Об этом в ходе заседания правительства сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Логистика в Азово-Черноморском бассейне сейчас непростая. Ведется работа по изменению маршрутов доставки грузов», – подчеркнул Мишустин.
Он отметил высокий спрос на российское зерно, масличные и другие аграрные товары. Также премьер поручил Минсельхозу РФ оперативно реагировать на нештатные ситуации и при необходимости оказывать помощь сельхозпроизводителям и регионам.
1 августа «Ведомости» писали, что старт нового сезона экспорта российского зерна осложнили ситуация в Азово-Черноморском бассейне и слабый спрос из-за высоких урожаев в странах Причерноморья. Как отметила партнер компании Neo Альбина Корягина, удары Украины фактически вывели азово-донский сегмент из экспортной цепочки.
О подготовке проекта по поддержке ж/д перевозок для АПК «Ведомостям» стало известно 10 августа. По словам источника, в условиях ограниченного судоходства в Азовском море это позволит переориентировать поставки на альтернативные направления.
26 августа в Минсельхоз сообщили, что поставки агропродукции на экспорт начинают перестраивать в направлении терминалов Балтики и Каспия. К отгрузкам привлекаются терминалы, которые ранее не работали с сельхозгрузами, ведется поиск новых терминалов. Первоочередная задача – обеспечить поставку зерна, далее с сентября – масложировой продукции.