SimpleWine: продажи вин Нового Света выросли на 34% за два года

Спрос на вина Нового Света сосредоточен в средних сегментах – от 2000 до 2500 руб. (28%) и 1500–2000 руб. (23%). Уверенно наращивает позиции более дорогой алкоголь стоимостью 2500–3000 руб. Его доля с января – августа 2024 г. по 2026 г. выросла с 8% до 13%, а продажи увеличились на 131%. Наиболее активно интерес к винам Нового Света проявляет аудитория 18–25 лет. За первые восемь месяцев 2025 г. молодежь увеличила продажи на 65%, а за аналогичный период 2026-го – на 41%.