SimpleWine: продажи вин Нового Света выросли на 34% за два года
Продажи вин Нового Света в первые восемь месяцев выросли на 34% в сравнении с аналогичным периодом 2024 г. Такие данные «Ведомостям» сообщили в сети винотек SimpleWine (входит в Simple Group).
Доля вин из ЮАР, Новой Зеландии, Аргентины, Чили, Австралии, США и Бразилии в общем винном портфеле сети за два года выросли с 15% до 17%. Основным драйвером стала Южная Африка, продажи в сегменте выросли на 95%.
Тихие вина формируют 94% Нового Света. Самыми популярными в этой категории стали вина Новой Зеландии и Южной Африки (по 26%). Игристые занимают меньшую долю, но демонстрируют прирост в 75%. На первом месте снова вина из ЮАР (47%), а на втором – Бразилия. По цветам доминируют белые вина как тихие (59%), так и игристые (87%).
Спрос на вина Нового Света сосредоточен в средних сегментах – от 2000 до 2500 руб. (28%) и 1500–2000 руб. (23%). Уверенно наращивает позиции более дорогой алкоголь стоимостью 2500–3000 руб. Его доля с января – августа 2024 г. по 2026 г. выросла с 8% до 13%, а продажи увеличились на 131%. Наиболее активно интерес к винам Нового Света проявляет аудитория 18–25 лет. За первые восемь месяцев 2025 г. молодежь увеличила продажи на 65%, а за аналогичный период 2026-го – на 41%.
23 сентября в SimpleWine сообщали, что продажи отечественного игристого среди молодежи за январь – август выросли на 130%. По регионам реализация российского вина заметно различается. Так, игристое чаще выбирают жители Крыма. Его доля выросла с 77% в 2024 г. до 79% в первые восемь месяцев 2026 г. В Краснодарском крае 84% спроса приходится, наоборот, на тихие вина.