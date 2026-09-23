Молодежь стала выбирать российское игристое в 2,5 раза чаще
Продажи отечественного игристого среди молодежи за январь – август выросли на 130%. Такие данные предоставили «Ведомостям» в сети винотек Simplewine (входит в Simple Group).
Продажи российского вина стабильно растут – на 4% по итогам 2025 г. и по итогам первых восьми месяцев 2026 г. Реализация всех вин с января по августа в сети Simplewine выросла на 5%.
По регионам реализация российского вина заметно различается. Так, игристое чаще выбирают жители Крыма. Его доля выросла с 77% в 2024 г. до 79% в первые восемь месяцев 2026 г. В Краснодарском крае 84% спроса приходится, наоборот, на тихие вина.
Примечательно, что продажи по пятницам выросли на 22% в 2026 г. Совокупная доля продаж с понедельника по четверг увеличилась с 49% в 2024 г. до 54% в 2026 г. Такая динамика показывает, что структура продаж смещается в сторону будних дней.
13 июля в Simplewine сообщили, что молодые люди 18–25 лет увеличили продажи вина на 35%. Молодежь чаще выбирает белые вина (66%), а также полусухие (21%) и полусладкие (7%) стили. На безалкогольный вариант напитка спрос среди них вырос на 79%. Аудитория 26–35 лет тоже чаще выбирает белые вина: на них приходится 67% продаж.
7 сентября министерство сельского хозяйства Франции сообщило, что объем производства вина в стране может стать одним из самых низких за последние 30 лет из-за сильной засухи и жары. По предварительной оценке, виноделы произведут около 33,9 млн гектолитров вина – на 6% меньше, чем годом ранее, и на 17% ниже среднего показателя за 2021–2025 гг.