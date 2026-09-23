Молодежь стала выбирать российское игристое в 2,5 раза чаще

13 июля в Simplewine сообщили, что молодые люди 18–25 лет увеличили продажи вина на 35%. Молодежь чаще выбирает белые вина (66%), а также полусухие (21%) и полусладкие (7%) стили. На безалкогольный вариант напитка спрос среди них вырос на 79%. Аудитория 26–35 лет тоже чаще выбирает белые вина: на них приходится 67% продаж.