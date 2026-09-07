Во Франции предупредили о риске резкого падения производства вина из-за засухи

Наиболее сильно пострадала Шампань – там производство может сократиться почти наполовину по сравнению с прошлым годом. В Бургундии и Божоле ожидается снижение примерно на треть, а в Юре – на 37%. При этом в некоторых регионах, включая Бордо и Лангедок-Руссильон, урожай может вырасти по сравнению с неудачным 2025 г., но остаться ниже среднего уровня за пять лет.