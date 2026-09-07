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Главная / Бизнес /

Во Франции предупредили о риске резкого падения производства вина из-за засухи

Татьяна Мозолевская
Tamara Malaniy / Unsplash
Tamara Malaniy / Unsplash

Объем производства вина во Франции в 2026 г. может стать одним из самых низких за последние 30 лет из-за сильной засухи и жары. Об этом сообщило министерство сельского хозяйства страны, пишет The Guardian.

По предварительной оценке, виноделы произведут около 33,9 млн гектолитров вина – на 6% меньше, чем годом ранее, и на 17% ниже среднего показателя за 2021–2025 гг. Ведомство связало снижение в основном с экстремальными погодными условиями: жара и засуха привели к солнечным ожогам, обгоранию, опадению листьев и увяданию винограда.

Наиболее сильно пострадала Шампань – там производство может сократиться почти наполовину по сравнению с прошлым годом. В Бургундии и Божоле ожидается снижение примерно на треть, а в Юре – на 37%. При этом в некоторых регионах, включая Бордо и Лангедок-Руссильон, урожай может вырасти по сравнению с неудачным 2025 г., но остаться ниже среднего уровня за пять лет.

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Оценка пока не является окончательной: сбор винограда продолжается, а итоговые данные станут известны после официальных деклараций регионов. Некоторые производители уже выразили сомнения в пессимистичности правительственного прогноза.

6 сентября CNN писал, что изменение климата ставит под удар производство некоторых из самых известных французских сыров: этим летом более 75% производителей Салер, одного из 47 сыров с защищенным наименованием, были вынуждены приостановить работу из-за аномальной жары и засухи

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