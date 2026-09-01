FT: мировые убытки от природных катастроф могут достигать $450 млрд в год

Наводнения в Техасе в июле 2025 г., в результате которых погибли более 130 человек, привели к ущербу примерно в $1,1 млрд. Большая часть потерь также оказалась незастрахованной, поскольку страхование от наводнений не входит в стандартные полисы для домовладельцев в США. Пожары в Лос-Анджелесе в январе 2025 г. привели к экономическим потерям до $65 млрд. При этом около 35% пострадавших объектов не имели страховки из-за ухода крупных страховщиков из штата на фоне роста расходов.