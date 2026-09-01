FT: мировые убытки от природных катастроф могут достигать $450 млрд в год
Мировой объем убытков от природных катастроф может составлять в среднем около $450 млрд в год, пишет Financial Times со ссылкой на аналитическую компанию Verisk. При этом примерно 62% потерь не покрываются страховкой.
По оценке Verisk, в среднем на незастрахованные убытки приходится около $279 млрд в год. В наиболее разрушительные годы эта сумма может быть значительно выше.
Рост ущерба связан с последствиями изменения климата и расширением городов, из-за чего под угрозой оказывается больше объектов недвижимости. Дополнительным фактором стало увеличение стоимости жилищного строительства, особенно в США, где она росла быстрее инфляции.
При этом страховые компании сталкиваются с увеличением убытков от природных катастроф, одновременно сокращая долю ущерба, которую они покрывают. Прошлый год стал шестым подряд, когда объем страховых выплат в мире превысил $100 млрд.
В развивающихся странах, которые особенно сильно страдают от природных катастроф, жители и компании зачастую практически не пользуются страхованием. Например, землетрясение в Мьянме в марте 2025 г. нанесло около $12 млрд ущерба, однако страховщики покрыли менее $100 млн.
Наводнения в Техасе в июле 2025 г., в результате которых погибли более 130 человек, привели к ущербу примерно в $1,1 млрд. Большая часть потерь также оказалась незастрахованной, поскольку страхование от наводнений не входит в стандартные полисы для домовладельцев в США. Пожары в Лос-Анджелесе в январе 2025 г. привели к экономическим потерям до $65 млрд. При этом около 35% пострадавших объектов не имели страховки из-за ухода крупных страховщиков из штата на фоне роста расходов.
6 августа EUobserver писал, что аномальная жара в Европе может нанести экономике региона ущерб в размере около 800 млрд евро к 2030 г. Исследование охватывает более 40 стран и основано на анализе последствий волн жары за 2014–2024 гг.
По оценке Allianz, наиболее серьезные потери грозят Франции, которая может понести убытки на сумму 211 млрд евро. В Италии возможный ущерб оценивается примерно в 129 млрд евро, в Германии – в 115 млрд евро, в Испании – в 105 млрд евро.