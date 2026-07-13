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Спрос на премиальное вино вырос на 200% за полгода

Ведомости

В первом полугодии продажи премиальных вин (от 3000 руб.) выросли на 202% по сравнению с аналогичным периодом в 2025 г. Однако основной спрос покупателей – 42% – все равно приходится на средний сегмент стоимостью от 2000 до 3000 руб. Такие данные предоставили «Ведомостям» в сети винотек SimpleWine (входит в Simple Group).

Покупатели предпочитают тихие вина – их доля за полгода составила 61%. За ними следуют игристые (36%) и безалкогольные (3%). При этом самую заметную динамику за шесть месяцев показали именно вина без градуса – их продажи увеличились на 33%.

Молодые люди 18-25 лет увеличили продажи вина на 35%. Молодежь чаще выбирает белые вина (66%), а также полусухие (21%) и полусладкие (7%) стили. На безалкогольный вариант напитка спрос среди них вырос на 79%. Аудитория 26–35 лет тоже чаще выбирает белые вина: на них приходится 67% продаж.

Покупатели 46–55 лет больше всего любят сухие варианты: доля брютов и сухих вин среди них достигает 81%. Кроме того, 35% покупок представителей этого поколения приходится на вина стоимостью свыше 3000 руб. Аудитория старше 56 лет – самая патриотичная: 17% их покупок приходится на российские вина (против средних 12%).

9 июля Росалкогольтабакконтроль (РАТК) представил данные, согласно которым слабоалкогольную продукцию в первой половине 2026 г. россияне покупали почти в два раза реже, чем в первом полугодии 2025 г. Спрос упал на 57,8% – с 956 000 в прошлом году дал до 403 900 дал в этом. Виноградного вина купили на 2,7% меньше, а вот игристого – на 3,9% больше. Виноградосодержащие напитки без добавленного спирта проиграли прошлому году на 26%. На 37,4% упал спрос на плодовые вина.

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