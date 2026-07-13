Спрос на премиальное вино вырос на 200% за полгода

9 июля Росалкогольтабакконтроль (РАТК) представил данные, согласно которым слабоалкогольную продукцию в первой половине 2026 г. россияне покупали почти в два раза реже, чем в первом полугодии 2025 г. Спрос упал на 57,8% – с 956 000 в прошлом году дал до 403 900 дал в этом. Виноградного вина купили на 2,7% меньше, а вот игристого – на 3,9% больше. Виноградосодержащие напитки без добавленного спирта проиграли прошлому году на 26%. На 37,4% упал спрос на плодовые вина.