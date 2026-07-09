Спрос на сидр в России вырос почти на 30%
Объем розничных продаж сидра в январе – июне 2026 г. вырос на 29,4% в сравнении с тем же периодом в 2025 г. Популярность медовухи выросла на 10,2%, следует из данных Росалкогольтабакконтроля (РАТК), которые есть у «Ведомостей».
За первые полгода россияне выпили 5,46 млн дал сидра и 1,49 млн дал медовухи. На пуаре, которое находится в той же категории, спрос снизился на 28,3%. За первые шесть месяцев купили 64 200 дал грушевого сидра.
Спрос на алкогольную продукцию в целом немного уменьшился – на 0,2%. В первом полугодии было продано 438,74 млн дал спиртных напитков. Больше всего россияне покупали пиво крепостью от 0,5% до 8,6% – 290,33 млн дал, но спрос и на него упал на 0,2%. Пива крепостью свыше 8,6% было продано всего 28 700 дал.
Слабоалкогольную продукцию в первой половине 2026 г. россияне покупали почти в два раза реже, чем в первом полугодии 2025 г. Спрос упал на 57,8% – с 956 000 в прошлом году дал до 403 900 дал в этом. Виноградного вина купили на 2,7% меньше, а вот игристого – на 3,9% больше. Виноградосодержащие напитки без добавленного спирта проиграли прошлому году на 26%. На 37,4% упал спрос на плодовые вина.
На спиртные напитки крепостью свыше 9% спрос вырос на 1,5%. В 2026 г. было продано 58,68 млн дал. Из них 35,26 млн приходится на водку, спрос на которую практически не изменился. Ликеро-водочные изделия продавали чаще, чем в 2025 г. Спрос на них вырос на 11,5%.
7 июля в РАТК сообщали, что производство сидра и медовухи в России за год выросло на 11,4% и 7,2%, а водки и пива – снизилось на 4% и 2,3% соответственно. Пивных напитков выпустили на 4,4% ниже год к году. Пива крепостью от 0,5 до 8,6% стало меньше на 2,3%, а более крепкого – на 17,6%. Производство пуаре снизилось на 14,3%.