В России упало производство пива и водки, но выросло медовухи и сидра
Производство сидра и медовухи в России за год выросло на 11,4% и 7,2%, а водки и пива – снизилось на 4% и 2,3% соответственно. Это следует из данных Росалкогольтабакконтроля (РАТК), которые есть у «Ведомостей».
По данным ведомства, в России за период с января по июнь 2026 г. было произведено 519,3 млн дал, что на 3,1% ниже января-июня 2025 г. Алкогольной продукции без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи выпустили на 6,8% меньше – 68,8 млн дал. Производство спиртных напитков крепостью выше 9% упало на 2,2%.
Розлив ликеро-водочных изделий вырос на 9,9%, а вот ликерных вин – упал на 31,6%. Слабоалкогольной продукции стало меньше на 36,8%.
Что касается виноградных вин, то их производство упало на 12,6% – до 15,4 млн дал. Игристых вин выпустили на 14,1% меньше, а виноградосодержащих напитков – на 47,1%. Выросло только производство крепленых вин – на 5,8%.
Напитков брожения также стало меньше – на 2,4%. За полгода было произведено 450,5 млн дал. Пивных напитков выпустили на 4,4% ниже год к году. Пива крепостью от 0,5 до 8,6% стало меньше на 2,3, а более крепкого – на 17,6%. Производство пуаре снизилось на 14,3%.
В январе «Ведомости» писали, сидр стал самой быстрорастущей категорией среди всей слабоалкогольной продукции. Производство сидра в России в 2025 г. увеличилось на 27,8% по сравнению с позапрошлым годом. За 12 месяцев в стране выпустили 13,48 млн дал этого напитка. К примеру, розлив медовухи увеличился лишь на 11,1% до 4 млн дал, а выпуск пуаре и вовсе сократился на 8,2% до 214 800 дал. Таким образом, весь сегмент этих напитков, включающий как раз сидр, медовуху и пуаре, за год прибавил 23% (до 17,69 млн дал) именно благодаря первому напитку.