В России упало производство пива и водки, но выросло медовухи и сидра

В январе «Ведомости» писали, сидр стал самой быстрорастущей категорией среди всей слабоалкогольной продукции. Производство сидра в России в 2025 г. увеличилось на 27,8% по сравнению с позапрошлым годом. За 12 месяцев в стране выпустили 13,48 млн дал этого напитка. К примеру, розлив медовухи увеличился лишь на 11,1% до 4 млн дал, а выпуск пуаре и вовсе сократился на 8,2% до 214 800 дал. Таким образом, весь сегмент этих напитков, включающий как раз сидр, медовуху и пуаре, за год прибавил 23% (до 17,69 млн дал) именно благодаря первому напитку.