Путин наградил орденами телеведущих Андрееву и Малышеву
Президент России Владимир Путин наградил орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени телеведущих «Первого канала» Екатерину Андрееву и Елену Малышеву. Это следует из указа, опубликованного на сайте правовой информации.
Телеведущие награждены с формулировкой «за заслуги в области средств массовой информации, связи и массовых коммуникаций, многолетнюю добросовестную работу».
В марте Путин наградил премиями молодых деятелей культуры. Он также вручил награды за произведения и проекты, адресованные детской и юношеской аудитории. Среди награжденных – главный режиссер Красноярского театра юного зрителя Мурат Абулкатинов и артист драмы Московского театра Олега Табакова Владислав Миллер. Вокалист московского музыкального театра «Геликон-опера» Игорь Морозов, а также солистки Большого театра Алина Черташ и Полина Шабунина были отмечены за исполнение главных партий в опере Сергея Прокофьева «Семен Котко».