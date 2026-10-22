Путин наградил орденами телеведущих Андрееву и Малышеву

В марте Путин наградил премиями молодых деятелей культуры. Он также вручил награды за произведения и проекты, адресованные детской и юношеской аудитории. Среди награжденных – главный режиссер Красноярского театра юного зрителя Мурат Абулкатинов и артист драмы Московского театра Олега Табакова Владислав Миллер. Вокалист московского музыкального театра «Геликон-опера» Игорь Морозов, а также солистки Большого театра Алина Черташ и Полина Шабунина были отмечены за исполнение главных партий в опере Сергея Прокофьева «Семен Котко».