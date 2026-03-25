Путин отметил молодых деятелей культуры государственными наградами

Российский лидер также наградил художественного руководителя Большого детского хора имени В. С. Попова Анатолия Кислякова, чей вклад в развитие отечественной хоровой традиции получил высокую оценку. Еще одной награды удостоился радиоканал «Детское радио» – за создание культурно-просветительской экосистемы для подрастающего поколения. Премия за вклад в формирование исторической памяти и патриотическое воспитание детей и молодежи была вручена Музею истории военной формы.