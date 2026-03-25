Путин отметил молодых деятелей культуры государственными наградами
В Екатерининском зале Кремля президент России Владимир Путин провел церемонию вручения премий молодым деятелям культуры, а также наград за произведения и проекты, адресованные детской и юношеской аудитории.
Среди отмеченных – главный режиссер Красноярского театра юного зрителя Мурат Абулкатинов, получивший награду за вклад в развитие отечественного театрального искусства, и артист драмы Московского театра Олега Табакова Владислав Миллер, удостоенный награды за сохранение и развитие традиций российского театра и кино. Вокалист московского музыкального театра «Геликон-опера» Игорь Морозов, а также солистки Большого театра Алина Черташ и Полина Шабунина были отмечены за исполнение главных партий в опере Сергея Прокофьева «Семен Котко».
Российский лидер также наградил художественного руководителя Большого детского хора имени В. С. Попова Анатолия Кислякова, чей вклад в развитие отечественной хоровой традиции получил высокую оценку. Еще одной награды удостоился радиоканал «Детское радио» – за создание культурно-просветительской экосистемы для подрастающего поколения. Премия за вклад в формирование исторической памяти и патриотическое воспитание детей и молодежи была вручена Музею истории военной формы.
«Ваша работа, безусловно, является источником вдохновения для всей страны», – резюмировал президент.
Прошлое вручение госнаград деятелям культуры состоялось в декабре 2025 г. Тогда президент наградил кинорежиссера Никиту Михалкова орденом Святого апостола Андрея Первозванного, дирижер и скрипач Владимир Спиваков был удостоен звания Героя Труда. Пианист Денис Мацуев получил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени в день рождения своего отца Леонида Мацуева.
Наград также были удостоены глава Роспортебнадзора Анна Попова, журналист Владимир Соловьев, официальный представитель МИДа Мария Захарова и другие государственные и общественные деятели.