ФСБ задержала агента СБУ в Крыму

По версии ФСБ, задержанный «по своей инициативе из корыстных побуждений» связался с представителем СБУ и через мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) передавал сведения о местах дислокации военной техники и подразделений Черноморского флота РФ.