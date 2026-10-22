ФСБ задержала агента СБУ в Крыму
Российские спецслужбы задержали агента службы безопасности Украины (СБУ), который собирал данные о Черноморском флоте. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Задержанный житель Севастополя 1969 г. р. является агентом 5-го управления департамента контрразведки (ДКР) СБУ, заявили в ФСБ. Российские силовики подозревают его в госизмене (ст. 275 УК РФ). Ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.
По версии ФСБ, задержанный «по своей инициативе из корыстных побуждений» связался с представителем СБУ и через мессенджер WhatsApp
В начале октября ФСБ задержала в Джанкойском районе Крыма гражданина России 1992 г. р. , которого подозревают в передаче украинским спецслужбам сведений об объектах российских Вооруженных сил и передвижении военной техники. По данным ведомства, мужчина самостоятельно установил контакт с сотрудником СБУ через Telegram.