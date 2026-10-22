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ФСБ задержала агента СБУ в Крыму

Антон Потоков
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Российские спецслужбы задержали агента службы безопасности Украины (СБУ), который собирал данные о Черноморском флоте. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Задержанный житель Севастополя 1969 г. р. является агентом 5-го управления департамента контрразведки (ДКР) СБУ, заявили в ФСБ. Российские силовики подозревают его в госизмене (ст. 275 УК РФ). Ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

По версии ФСБ, задержанный «по своей инициативе из корыстных побуждений» связался с представителем СБУ и через мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) передавал сведения о местах дислокации военной техники и подразделений Черноморского флота РФ.

В начале октября ФСБ задержала в Джанкойском районе Крыма гражданина России 1992 г. р. , которого подозревают в передаче украинским спецслужбам сведений об объектах российских Вооруженных сил и передвижении военной техники. По данным ведомства, мужчина самостоятельно установил контакт с сотрудником СБУ через Telegram.

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