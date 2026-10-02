В Крыму задержали агента СБУ за передачу данных о российских военных объектах
ФСБ задержала в Джанкойском районе Крыма гражданина России 1992 г. р. , которого подозревают в передаче украинским спецслужбам сведений об объектах российских Вооруженных сил и передвижении военной техники. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
По данным ведомства, мужчина самостоятельно установил контакт с сотрудником СБУ через Telegram и по его заданию фотографировал и снимал на видео работу подразделений ПВО, передавал координаты и маршруты движения колонн военной техники, а также сведения о расположении военных объектов на полуострове.
При задержании у подозреваемого изъяли оборудование для видеонаблюдения, средства маскировки и связи с перепиской с предполагаемым куратором украинских спецслужб, заявили в ФСБ.
Следственный отдел УФСБ по Крыму и Севастополю возбудил уголовное дело по ст. 275 УК РФ (госизмена). Фигурант арестован.
29 сентября суды в Краснодаре и Севастополе приговорили трех участников агентурной сети главного управления разведки минобороны Украины к 12, 16 и 17 годам колонии строгого режима по делу о госизмене. Фигуранты устанавливали в Севастополе и Новороссийске техническое оборудование для удаленного контроля радиоэфира в местах базирования кораблей Черноморского флота.
22 сентября ФСБ сообщила о задержании в Севастополе 32-летнего россиянина, которого подозревают в передаче украинской военной разведке фотографий объектов Черноморского флота. По версии ведомства, мужчина собирал данные о расположении объектов флота и пересылал снимки куратору через Telegram.