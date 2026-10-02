Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,422+0,06%VEON-RX71,9-2,04%KAZT331,4+0,42%IMOEX2 275,69-0,18%RTSI861,17-0,18%RGBI111,3+0,04%RGBITR763,97+0,07%
Главная / Общество /

В Крыму задержали агента СБУ за передачу данных о российских военных объектах

Ксения Наумчик
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

ФСБ задержала в Джанкойском районе Крыма гражданина России 1992 г. р. , которого подозревают в передаче украинским спецслужбам сведений об объектах российских Вооруженных сил и передвижении военной техники. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

По данным ведомства, мужчина самостоятельно установил контакт с сотрудником СБУ через Telegram и по его заданию фотографировал и снимал на видео работу подразделений ПВО, передавал координаты и маршруты движения колонн военной техники, а также сведения о расположении военных объектов на полуострове.

При задержании у подозреваемого изъяли оборудование для видеонаблюдения, средства маскировки и связи с перепиской с предполагаемым куратором украинских спецслужб, заявили в ФСБ.

Следственный отдел УФСБ по Крыму и Севастополю возбудил уголовное дело по ст. 275 УК РФ (госизмена). Фигурант арестован.

29 сентября суды в Краснодаре и Севастополе приговорили трех участников агентурной сети главного управления разведки минобороны Украины к 12, 16 и 17 годам колонии строгого режима по делу о госизмене. Фигуранты устанавливали в Севастополе и Новороссийске техническое оборудование для удаленного контроля радиоэфира в местах базирования кораблей Черноморского флота.

22 сентября ФСБ сообщила о задержании в Севастополе 32-летнего россиянина, которого подозревают в передаче украинской военной разведке фотографий объектов Черноморского флота. По версии ведомства, мужчина собирал данные о расположении объектов флота и пересылал снимки куратору через Telegram.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь