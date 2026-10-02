В Крыму задержали агента СБУ за передачу данных о российских военных объектах

По данным ведомства, мужчина самостоятельно установил контакт с сотрудником СБУ через Telegram и по его заданию фотографировал и снимал на видео работу подразделений ПВО, передавал координаты и маршруты движения колонн военной техники, а также сведения о расположении военных объектов на полуострове.