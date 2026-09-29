Трех человек приговорили к срокам от 12 до 17 лет за помощь украинской разведке

Как утверждает ФСБ, одного из осужденных – уроженца Крыма 1991 г. р. – завербовал сотрудник украинской военной разведки во время его поездки в Польшу. После этого мужчина привлек к сотрудничеству еще двух жителей полуострова 1991 и 1968 гг. р. С их участием оборудование было установлено в Севастополе и Новороссийске и позволяло дистанционно контролировать радиоэфир через интернет.