Трех человек приговорили к срокам от 12 до 17 лет за помощь украинской разведке
Суды в Краснодаре и Севастополе приговорили трех участников агентурной сети главного управления разведки минобороны Украины к 12, 16 и 17 годам колонии строгого режима по делу о госизмене. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.
По данным спецслужбы, фигуранты устанавливали в Севастополе и Новороссийске техническое оборудование для удаленного контроля радиоэфира в местах базирования кораблей Черноморского флота.
Как утверждает ФСБ, одного из осужденных – уроженца Крыма 1991 г. р. – завербовал сотрудник украинской военной разведки во время его поездки в Польшу. После этого мужчина привлек к сотрудничеству еще двух жителей полуострова 1991 и 1968 гг. р. С их участием оборудование было установлено в Севастополе и Новороссийске и позволяло дистанционно контролировать радиоэфир через интернет.
В спецслужбе заявили, что такие данные могли использоваться для получения сведений о составе корабельных группировок, уровне их боеготовности и планах командования Черноморского флота. Кроме того, по версии ФСБ, оборудование могло применяться для корректировки ракетных ударов и атак беспилотников в режиме реального времени. Уголовные дела в отношении всех трех фигурантов расследовались по ст. 275 УК РФ о госизмене, совершенной группой лиц по предварительному сговору.
22 сентября ФСБ сообщила о задержании в Севастополе 32-летнего россиянина, которого подозревают в передаче украинской военной разведке фотографий объектов Черноморского флота. По версии ведомства, мужчина собирал данные о расположении объектов флота и пересылал снимки куратору через Telegram.
24 августа ФСБ был задержан 23-летний житель Евпатории по подозрению в передаче СБУ сведений о российских военных объектах. По данным спецслужбы, он также собирал адреса военнослужащих Черноморского флота, а позднее получил задание заложить взрывное устройство под автомобиль одного из них.
27 июля Южный окружной военный суд приговорил жителя Новороссийска Евгения Чернышова к 22 годам лишения свободы за передачу Украине сведений о Новороссийской военно-морской базе. Суд установил, что он сфотографировал базу, зафиксировав количество и расположение кораблей, а затем передал информацию сотрудникам ГУР Украины.