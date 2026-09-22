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ФСБ задержала россиянина за передачу Киеву снимков объектов Черноморского флота

Инна Шульгина
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Сотрудники ФСБ в Севастополе задержали россиянина, который передавал военной разведке Украины фотографии объектов Черноморского флота. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на российскую спецслужбу.

По данным ФСБ, 32-летний задержанный агент украинских спецслужб подозревается в госизмене и участии в деятельности террористической организации. Посредством мессенджера Telegram он через группу запрещенной в России террористической организации инициативно установил контакт с сотрудником главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины. По заданию куратора россиянин занимался разведкой расположения объектов Черноморского флота ВМФ России в Севастополе, фотографировал результаты на мобильный телефон и отправлял снимки противнику.

По месту проживания задержанного был найден и изъят телефон с перепиской. Возбуждено уголовное дело об организации деятельности террористической организации и участии в ее деятельности, а также о госизмене. Мужчина арестован. Он сотрудничает со следствием и дает признательные показания.

17 сентября ФСБ сообщила о задержании в Московском регионе 47-летнего жителя Севастополя. По заданию СБУ мужчина организовывал поставки вооружения и военной техники через третьи страны для последующего использования противником в зоне спецоперации. Возбуждены уголовные дела о госизмене и приготовлении к контрабанде вооружения группой лиц по предварительному сговору. Мужчину заключили под стражу.

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