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Жителя Севастополя задержали за попытку вывезти военную технику на Украину

Ксения Наумчик
Дмитрий Макеев / TASS
Дмитрий Макеев / TASS

Сотрудники ФСБ задержали в Московском регионе 47-летнего жителя Севастополя, которого подозревают в организации контрабандных поставок вооружения и военной техники из России на Украину через третьи страны. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, мужчина установил контакт с сотрудником СБУ и по его заданию организовывал поставки вооружения и военной техники через третьи страны для последующего использования противником в зоне специоперации.

Следственная служба УФСБ по Москве и Московской области возбудила уголовные дела по ст. 275 УК РФ (госизмена) и ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (приготовление к контрабанде вооружения и иной военной техники группой лиц по предварительному сговору). Задержанного заключили под стражу.

16 сентября сообщалось, что управление ФСБ по ДНР задержало жителя Горловки, который намеревался подорвать российских военных. По заданию украинских спецслужб мужчина собрал самодельное взрывное устройство на базе противотанковой мины с поражающими элементами.

11 сентября ФСБ сообщила о задержании в Тамбовской области россиянина по подозрению в госизмене. По данным спецслужбы, он передавал украинской разведке сведения о военных объектах и объектах ТЭКа Тамбовской и соседних областей.

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