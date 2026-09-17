Жителя Севастополя задержали за попытку вывезти военную технику на Украину

Сотрудники ФСБ задержали в Московском регионе 47-летнего жителя Севастополя, которого подозревают в организации контрабандных поставок вооружения и военной техники из России на Украину через третьи страны. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.