ФСБ задержала жителя Горловки за попытку подрыва российских военнослужащих
Управление ФСБ по Донецкой народной республике (ДНР) задержало жителя Горловки, который намеревался подорвать российских военных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
По заданию украинских спецслужб мужчина собрал самодельное взрывное устройство на базе противотанковой мины с поражающими элементами. Он заложил его на пути следования российских военнослужащих. В действие взрывчатку привел сам диверсант. Также он по заданию кураторов снимал последствия украинских ударов по жилым домам в Горловке и окрестностях.
11 сентября ФСБ сообщила о задержании в Тамбовской области россиянина по подозрению в госизмене. По данным спецслужбы, он передавал украинской разведке сведения о военных объектах и объектах ТЭК Тамбовской и соседних областей.
10 сентября в ФСБ сообщили о задержании по подозрению в госизмене 45-летнего россиянина из охраны посольства Великобритании в Москве. Мужчина собирал данные о посольстве по указаниям украинского блогера Дмитрия Карпенко. Киев намеревался использовать данные от агента для диверсий и терактов против посла и дипломатов Британии в Москве. Таким образом Украина намеревалась втянуть Королевство в прямой конфликт с Россией и получить дополнительные вооружения.