ФСБ задержала в Тамбовской области россиянина за госизмену
Сотрудники ФСБ задержали в Тамбовской области россиянина по подозрению в госизмене. По данным спецслужбы, он передавал украинской разведке сведения о военных объектах и объектах ТЭК Тамбовской и соседних областей, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Мужчина 2006 года рождения, по информации ведомства, связался с представителем Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины в Telegram и действовал по заданию куратора.
Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (госизмена), предусматривающей наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Суд отправил задержанного под стражу. ФСБ вновь предупредила о попытках украинских спецслужб вовлекать россиян в противоправную деятельность.
10 сентября в ФСБ сообщили о задержании по подозрению в госизмене 45-летнего россиянина из охраны посольства Великобритании в Москве. По данным российской спецслужбы, мужчина собирал данные о посольстве по указаниям украинского блогера Дмитрия Карпенко. Киев планировал использовать данные от агента для диверсий и терактов против посла и дипломатов Британии в Москве. Таким образом Украина намеревалась втянуть Королевство в прямой конфликт с Россией и получить дополнительные вооружения.