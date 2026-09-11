10 сентября в ФСБ сообщили о задержании по подозрению в госизмене 45-летнего россиянина из охраны посольства Великобритании в Москве. По данным российской спецслужбы, мужчина собирал данные о посольстве по указаниям украинского блогера Дмитрия Карпенко. Киев планировал использовать данные от агента для диверсий и терактов против посла и дипломатов Британии в Москве. Таким образом Украина намеревалась втянуть Королевство в прямой конфликт с Россией и получить дополнительные вооружения.